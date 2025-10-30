Care sunt cele șase fructe care ajută la combaterea inflamațiilor și reduc riscul de cancer

Consumul zilnic de fructe este esențial pentru menținerea sănătății și prevenirea bolilor cronice, spun experții, conform Independent.

Fructele conțin vitamine, minerale și antioxidanți care combat inflamațiile – un factor cheie asociat cu dezvoltarea cancerului.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă două căni de fructe pe zi, însă doar unul din zece adulți atinge acest obiectiv.

„Niciun fruct nu poate proteja singur împotriva cancerului”, afirmă Candice Schreiber, nutriționist clinic la Universitatea de Stat din Ohio, subliniind importanța varietății, a echilibrului, a exercițiului fizic și a menținerii unei greutăți optime.

Medicamentul antiinflamator al naturii

Fructele de pădure se află în fruntea listei datorită conținutului ridicat de antioxidanți, care întăresc imunitatea și reduc inflamațiile.

Cireșele, bogate în compuși fenolici, acționează similar cu ibuprofenul, dar fără efecte secundare, și contribuie la sănătatea digestivă și osoasă.

Papaya oferă vitamina C și enzima papaină care neutralizează moleculele de oxigen dăunătoare asociate inflamațiilor cronice.

Fructe obișnuite cu beneficii de durată

Merele susțin sănătatea inimii, digestia și funcțiile cerebrale, în timp ce strugurii hidratează și conțin resveratrol, un compus dovedit că reduce inflamațiile.

Portocalele și alte citrice sunt pline de flavonoide care scad markerii inflamatori.

Experții recomandă porții simple: de la o jumătate de portocală la un pumn de fructe de pădure.

Schimbări mici, impact mare asupra sănătății

Nutriționiștii sunt de acord că o varietate colorată de fructe poate face o diferență majoră în prevenirea bolilor.

Consumul constant nu doar reduce inflamațiile, ci întărește și sistemul imunitar, oferind un instrument simplu, dar puternic, împotriva riscului de cancer.