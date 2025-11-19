O gustare „rapidă”, dar „sățioasă”. Un nutriționist susține că a descoperit o rețetă cu puține calorii care ajută la slăbit

O nutriționistă a distribuit online o rețetă bogată în proteine și fibre pentru persoanele care caută o gustare „rapidă”, dar „sățioasă”. Rețeta a fost publicată pe TikTok sub numele de utilizator @strengthkitchen de către Tara, potrivit Expres.

Tara este o antrenoare personală și nutriționistă care distribuie în mod regulat rețete pentru cei 50.000 de urmăritori ai săi. Într-o postare, Tara a recomandat o „gustare echilibrată” cu 25 g de proteine, preparată folosind ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în casă. Concret, Tara a făcut un bol cu iaurt cu mere, nuci și semințe, relatează Mirror.

„200 g iaurt grecesc 0% pentru proteine. Mere pentru fibre și potasiu, vitamina C și antioxidanți. Unt de arahide pentru aromă. Semințe de dovleac pentru zinc (bun pentru pielea noastră). Nuci caju și migdale pentru vitaminele B, magneziu, vitamina E și minerale. Nuci pentru Omega”, a explicat Tara.

Ea a oferit și alte explicații.

„În loc să te saturi doar cu nuci ca gustare, de ce să nu o transformi într-o gustare puțin mai echilibrată, cu proteine din iaurt și fibre din fructe, pentru a te simți sătul? Dacă obiectivul tău este pierderea de grăsime sau de greutate, poți înlocui untul de arahide cu fructe de pădure, pentru a te ajuta să menții un deficit caloric. Bolurile cu iaurt sunt grozave, deoarece poți schimba diferite tipuri de fructe și toppinguri pentru a ajuta la obținerea unei varietăți de nutrienți și fibre. Fibrele sunt importante pentru a ajuta digestia, a preveni diabetul de tip 2, a ajuta la scăderea colesterolului și multe altele”, a adăugat Tara.

Autoritățile confirmă că gustarea este bună pentru sănătate

Informațiile sunt confirmate și de reprezentanții autorităților.

„Majoritatea dintre noi trebuie să consumăm mai multe fibre și să avem mai puține zaharuri adăugate în dieta noastră. Consumul unei cantități mari de fibre este asociat cu un risc mai mic de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și cancer intestinal. Există dovezi puternice că un consum ridicat de fibre (denumite în mod obișnuit fibre fibroase) este asociat cu un risc mai mic de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și cancer intestinal. Alegerea alimentelor cu fibre ne face, de asemenea, să ne simțim mai sătui, în timp ce o dietă bogată în fibre poate ajuta digestia și poate preveni constipația”, a transmis site-ul britanic al NHS.

Și Centrul britanic pentru Controlul și Prevenirea Bolilor are o opinie asemănătoare.

„Ajută la controlul glicemiei și la gestionarea greutății. De asemenea, poate reduce riscul de boli de inimă, o complicație frecventă a diabetului și unele tipuri de cancer”, a precizat centrul.