Căștile EEG și imaginile pe ecran – noua metodă de detectare precoce a Alzheimerului

Testul Fastball EEG funcționează simplu: pacienții văd mai întâi opt imagini pe care trebuie să le numească, dar nu să le memoreze. Apoi sunt afișate sute de imagini în succesiune rapidă – aproximativ trei pe secundă. Fiecare a cincea imagine este una dintre cele opt văzute anterior.

Căștile EEG înregistrează activitatea electrică a creierului și captează semnale care arată dacă creierul recunoaște imaginile familiare. La persoanele sănătoase, răspunsul de recunoaștere este clar, dar la cele cu deficiențe cognitive ușoare răspunsul este mai slab.

Cercetătorii au testat metoda pe 106 participanți: 54 de adulți sănătoși și 52 de persoane cu deficiențe cognitive ușoare. Testul a reușit să facă distincția între grupuri, identificând rapid tipul de tulburare de memorie cel mai strâns legat de Alzheimerul precoce.

Un an mai târziu, când au repetat testul, unii participanți progresaseră către Alzheimer. Testele cognitive standard nu au detectat această evoluție, dar testul Fastball a înregistrat rezultate mai slabe, scrie Science Alert.

Avantajele testului sunt clare: durează doar trei minute, nu depinde de efortul sau starea de spirit a pacientului și poate fi făcut acasă sau la medicul de familie. Acest lucru ar putea reduce anxietatea pacienților și ar facilita accesul mai multor persoane.

Studiul nu a inclus însă alte afecțiuni care provoacă deficiențe de memorie, cum ar fi depresia sau problemele tiroidiene, astfel încât testul nu poate fi folosit independent pentru diagnosticarea Alzheimerului.

Cercetătorii speră că instrumente ca testul Fastball vor schimba îngrijirea Alzheimerului de la diagnosticarea tardivă la intervenția timpurie. Prin identificarea persoanelor cu risc cu ani în urmă, medicii ar putea recomanda schimbări ale stilului de viață sau terapii când acestea au impact mai mare.

Studiul a fost făcut de cercetători în neuroimunologie de la UCL și rezultatele au fost publicate recent.