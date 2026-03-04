Cel mai mare gheizer acid din lume erupe din nou la Yellowstone

Cel mai mare gheizer acid din lume a erupt din nou în Parcul Național Yellowstone, SUA, după ce a rămas în mare parte inactiv timp de peste cinci ani. Oficialii parcului au confirmat că Gheizerul Echinus, situat în Bazinul Norris Geyser, a început să erupă din nou la începutul anului 2026, scrie CBSNews.

Reluarea activității a atras atenția atât a oamenilor de știință, cât și a vizitatorilor. Cercetătorii spun că chimia neobișnuită a gheizerului și comportamentul său imprevizibil îl fac unul dintre cele mai fascinante fenomene geotermale din Yellowstone.

Un gheizer rar și neobișnuit din Yellowstone

Gheizerul Echinus se află în partea din spate a Bazinului Norris Geyser, una dintre cele mai active zone geotermale din Yellowstone. Gheizerul are aproximativ 20 de metri lățime și este înconjurat de roci țepoase care seamănă cu aricii de mare.

Formațiunea a fost denumită în 1878 de mineralogul Albert Charles Peale, care a observat aceste structuri neobișnuite. Ele s-au format datorită chimiei speciale a apei acide din gheizer.

Potrivit cercetătorilor din Yellowstone, apa conține un amestec de gaze acide și ape subterane neutre. Aciditatea este relativ slabă, comparabilă cu cea a sucului de portocale sau a oțetului.

Acest echilibru chimic produce depozite minerale roșii în jurul bazinului. De asemenea, permite structurii gheizerului să rămână stabilă, în ciuda mediului acid.

Un gheizer odinioară celebru pentru erupțiile frecvente

Gheizerul Echinus a fost foarte activ în a doua jumătate a secolului al XX-lea. În anii 1970, erupțiile aveau loc la fiecare 40 – 80 de minute, ceea ce îl făcea o atracție populară pentru vizitatori.

În anii 1980 și 1990, erupțiile puteau ajunge la aproximativ 23 de metri înălțime și puteau dura până la 90 de minute. Uneori jeturile de apă erau proiectate chiar lateral, stropind vizitatorii din apropiere.

Activitatea a început să scadă la începutul anilor 2000. Un sistem de monitorizare a temperaturii instalat în 2010 a înregistrat doar erupții ocazionale.

Semne de activitate reapar în 2026

Gheizerul a început să dea din nou semne de activitate în februarie 2026, când au fost înregistrate mai multe erupții în decurs de câteva zile. Până la mijlocul lunii februarie, erupții mai mici de 6 – 9 metri aveau loc la fiecare câteva ore.

Creșteri recente ale temperaturii indică o activitate subterană continuă. Totuși, oamenii de știință spun că este dificil de prezis dacă erupțiile vor continua.

Oficialii din Yellowstone notează că activitatea ar putea fi temporară. Cu toate acestea, revenirea gheizerului Echinus evidențiază natura dinamică și în continuă schimbare a peisajului geotermal din Yellowstone.