Cercetătorii descoperă fosile rare din Epoca de Gheață în adâncurile unei peșteri subacvatice

Oamenii de știință au descoperit fosile din Epoca de Gheață extrem de bine conservate în peștera subacvatică Hoyo Negro, parte a sistemului de peșteri Sac Actun din Mexic, dezvăluind rămășițe fără precedent ale ursului cu bot scurt (Arctotherium wingei) și ale unui animal similar lupului Protocyon, conform DailyGalaxy.

Descoperirea, prezentată în revista Biology Letters, reprezintă cea mai completă colecție de fosile a acestor specii găsită vreodată în afara Americii de Sud și oferă noi perspective asupra modelelor de migrație antică din cele două Americi.

Un sit subacvatic unic pentru fosile

Groapa Hoyo Negro, situată la o adâncime de aproximativ 55 de metri sub apă, ca urmare a creșterii nivelului mărilor după Epoca de Gheață, a asigurat o conservare excepțională, lăsând oasele vechi într-o stare aproape perfectă.

Scafandrii au recuperat pentru prima dată rămășițele ursului cu bot scurt în 2019, urmate de fosilele Protocyonului, o specie considerată mult timp limitată la America de Sud.

Paleontologul principal, Blaine Schubert, a remarcat că dovezile anterioare despre aceste animale erau extrem de puține și fragmentare, ceea ce face descoperirea crucială pentru cercetare.

Regândirea migrației speciilor în Americile antice

Descoperirile contestă ipotezele privind distribuția speciilor în Epoca de Gheață, arătând că acestea au coexistat cu oamenii timpurii în regiunea Yucatán.

Studiul susține dovezile pentru Marele Schimb Biotic American, o perioadă în care animalele au migrat între America de Nord și America de Sud printr-un pod continental format în urmă cu aproximativ 2,5 milioane de ani.

O fereastră către un ecosistem dispărut

Hoyo Negro a oferit de-a lungul anilor un spectru remarcabil de fosile, inclusiv tapiri, pisici cu dinți-sabie, pume și elefanți antici, oferind o privire rară asupra unui peisaj preistoric odinioară vibrant.

Mediul cu oxigen redus al peșterii continuă să conserve materialul biologic în stare excepțională, transformând situl într-unul dintre cele mai importante locuri din lume pentru studierea vieții din Epoca de Gheață și a coexistenței om-animal.