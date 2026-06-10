Cum vor cercetătorii să apere Pământul de furtunile solare: planul implică pulverizarea unor substanțe în spațiu

Proiectul, denumit „StormWall”, ar folosi o flotă de sateliți pentru a întări temporar magnetosfera, scutul magnetic natural al planetei, potrivit Space.com.

În prezent, oamenii de știință pot doar să monitorizeze activitatea solară și să avertizeze asupra posibilelor efecte ale furtunilor geomagnetice. Noua propunere urmărește o intervenție directă pentru limitarea impactului acestora.

Cum ar funcționa sistemul

Magnetosfera protejează Pământul de particulele încărcate electric emise de Soare. În timpul unor erupții solare foarte puternice, această barieră poate fi slăbită printr-un proces numit reconectare magnetică, care permite transferul unei cantități mari de energie către apropierea planetei.

Pentru a reduce acest efect, cercetătorii propun lansarea a șase sateliți pe orbită geostaționară. Aceștia ar transporta materiale precum bariu, litiu, sodiu sau calciu.

În cazul detectării unei furtuni solare periculoase, sateliții ar elibera aceste substanțe în spațiu. Sub acțiunea luminii solare, materialele s-ar transforma într-un nor de plasmă. Acesta ar crea o barieră suplimentară la marginea magnetosferei și ar îngreuna transferul energiei provenite de la Soare.

Rezultate promițătoare în simulări

Echipa a testat conceptul prin simularea furtunii geomagnetice majore din mai 2024, cunoscută și sub numele de „Mother’s Day Storm”.

Potrivit rezultatelor, sistemul nu ar elimina complet efectele unei furtuni solare, însă ar putea reduce intensitatea acesteia cu peste 50%.

Cercetătorii susțin că o astfel de tehnologie ar putea contribui la protejarea sateliților, rețelelor de comunicații, sistemelor GPS și infrastructurii energetice, toate vulnerabile în fața fenomenelor solare extreme.

Costuri și provocări

Implementarea proiectului ar necesita transportarea în spațiu a unei cantități de material echivalente cu încărcătura a aproximativ 12 camioane-cisternă.

Sistemul ar avea însă o limitare importantă. După eliberarea materialului, sateliții nu ar mai putea fi reutilizați fără o nouă misiune de aprovizionare.

Autorii studiului consideră totuși că investițiile tot mai mari în infrastructura spațială ar putea face proiectul viabil din punct de vedere economic.

Potrivit cercetătorilor, riscul de contaminare pe termen lung este redus. Plasma artificială ar fi dispersată de vântul solar în aproximativ șase ore și nu ar reintra în atmosfera terestră.

Deoarece magnetosfera protejează întreaga planetă, sistemul ar oferi beneficii la nivel global, indiferent de țară sau regiune.