Femeile au avut dreptate tot timpul. Concluzia unui studiu făcut în 118 țări

Studiul a fost publicat în revista Nature Medicine. Cercetătorii au folosit 902 surse de date din 118 țări, pentru a stabili traiectoriile globale ale durerii.

Informațiile despre durerea fizică au fost raportate chiar de participanți, între 1990 și 2025. Vârsta acestora a variat de la 5 la peste 100 de ani, iar 55% au fost femei.

Analiza a acoperit 11 zone principale ale corpului

Printre ele se numără capul, fața, gâtul sau umărul, spatele, abdomenul, șoldul și genunchiul. Au fost incluse și mâna, cotul, pieptul, precum și piciorul sau glezna.

Femeile au raportat constant mai multă durere decât bărbații în toate cele 11 zone. Cele mai mari diferențe au apărut la durerile faciale, durerile de cap și cele abdominale.

La ambele sexe, durerea a crescut cel mai abrupt înainte de 55 de ani. Astfel, cea mai mare parte a poverii se acumulează înainte de vârsta de mijloc, arată studiul.

Spatele, șoldul și genunchiul au urmat un tipar diferit

Durerea în aceste zone a crescut cel mai rapid între 20 și 55 de ani. Vârful a fost atins la 75 de ani sau după această vârstă.

Andrew Horne conduce Centrul pentru Sănătate Reproductivă al Universității din Edinburgh. El a vorbit pentru The Guardian despre perioada de dinaintea vârstei de 55 de ani. Atunci femeile muncesc, îngrijesc și pot avea copii, a subliniat el. Specialistul consideră studiul o dovadă că diferența dintre sexe este reală, constantă și globală.

Totuși, „durerea femeilor este încă prea des ignorată, insuficient cercetată și tratată”, a adăugat el.

Horne cere ca durerea femeilor să fie luată în serios în cabinetele medicale.

Datele ar trebui analizate sistematic în funcție de sex. Specialistul pledează și pentru finanțarea cercetării privind cauzele biologice și sociale. Femeile au nevoie de tratamente mai bune și mai personalizate, susține el.