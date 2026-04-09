Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții

Lumea a devenit din ce în ce mai panicată în legătură cu această lumină în ultimii 10 ani. Ni se spune că telefoanele, televizoarele, computerele, tabletele și becurile LED ne expun la o cantitate excesivă de lumină albastră, potrivit BBC.

Se presupune că aceasta ne afectează somnul, perturbând ritmurile naturale ale luminii zilei care influențează ceasul nostru biologic intern. Există dovezi științifice care susțin parțial acest lucru, dar studii și analize recente sugerează că lucrurile sunt mult mai complicate.

Cercetările sunt contradictorii. Acele funcții concepute pentru a reduce lumina albastră de pe telefon la ora de culcare, de exemplu, probabil că nu contribuie prea mult la îmbunătățirea somnului tău.

Panica generată de un studiu

Dar iluminatul din viața modernă poate avea într-adevăr un efect enorm asupra somnului tău.

Panica publică legată de lumina albastră a început cu un studiu din 2014. Jumătate dintre cei 12 participanți au citit pe un iPad înainte de culcare. Ceilalți au citit cărți fizice. Utilizatorii de iPad au adormit mai greu, s-au simțit mai amețiți a doua zi și au produs mai puțină melatonină. Cercetătorii au afirmat că vinovatul era lumina emisă de ecranul LED al iPad-ului, care produce o cantitate disproporționată de lumină în partea superioară, mai albastră, a spectrului.

„Aceasta a fost o lucrare incredibil de înșelătoare”, spune Jamie Zeitzer, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford, care studiază efectul luminii asupra sistemului circadian. Știința nu a fost greșită, spune el, problema este că a condus oamenii la concluzii eronate.

Este adevărat că ecranele noastre sunt mai albastre. Ecranele și becurile moderne folosesc LED-uri, care nu pot produce lumină albă pură. În schimb, ele folosesc LED-uri albastre și acoperă unele dintre ele cu o substanță chimică numită fosfor galben. „Dar cantitatea de lumină emisă de ecranele noastre este de fapt nesemnificativă”, spune Zeitzer.

De exemplu, o analiză recentă a 11 studii diferite a constatat că lumina ecranelor a întârziat somnul cu doar aproximativ nouă minute, în cel mai rău caz.

Recomandările experților

Experții sunt de acord că ceea ce contează cu adevărat este doza de lumină pe care o primești pe parcursul zilei. Pentru un somn optim, ai nevoie de multă lumină dimineața și mult mai puțină noaptea. Lumina albastră contează mai mult, dar expunerea totală este cea care face diferența.

Ieșirea din casă va rezolva această problemă. Chiar și o plimbare de 30 de minute dimineața face o diferență reală. Și dacă puteți ieși din nou afară după ora 15:00, Zeitzer spune că și asta este surprinzător de util. Vă ancorează și mai mult ceasul biologic și reduce direct sensibilitatea la lumină seara.

Dacă lucrați de acasă, un alt sfat pe care îl puteți încerca este puțin contraintuitiv. Aprindeți luminile puternic în timpul zilei și începeți să le stingeți seara.