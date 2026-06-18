Misiune privată spre Marte. Relativity Space intră în cursa care poate devansa SpaceX

Proiectul, denumit „Aeolus”, marchează un pas important în extinderea parteneriatelor public-private în explorarea spațiului.

Misiunea vine în contextul în care compania, achiziționată anul trecut de fostul CEO Google, Eric Schmidt, încearcă să își consolideze poziția în industria aerospațială după dificultăți tehnice și financiare, scrie TechCrunch.

Obiectivele științifice ale proiectului

NASA a precizat că misiunea „Aeolus” va transporta patru instrumente științifice destinate observării planetei Marte de pe orbită.

Acestea vor furniza imagini și date detaliate despre praf, vânturi și variațiile de temperatură din atmosfera planetei roșii.

Agenția americană speră ca aceste date să permită o cartografiere globală zilnică a planetei Marte, informații esențiale pentru viitoarele misiuni robotice și, pe termen lung, pentru explorarea umană.

Modelul colaborării

Contractul dintre NASA și Relativity Space urmează modelul altor colaborări similare, precum cele cu SpaceX sau Firefly Aerospace. În acest sistem, agenția spațială definește obiectivele științifice, iar companiile private dezvoltă infrastructura necesară lansării la costuri mai reduse.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că acest model permite obținerea mai rapidă a datelor științifice și reducerea timpului necesar pregătirii viitoarelor misiuni umane spre Marte.

Provocări și competiție cu SpaceX

Misiunea „Aeolus” este programată pentru lansare în 2028, ceea ce impune companiei Relativity Space un ritm accelerat de dezvoltare atât pentru nava spațială, cât și pentru racheta „Terran R”. Compania a fost fondată în 2015 de foști ingineri SpaceX și Blue Origin și a mizat pe tehnologia imprimării 3D pentru reducerea costurilor de producție.

Prima rachetă a companiei, „Terran-1”, a avut un zbor eșuat în 2023, însă Relativity Space continuă dezvoltarea unui model mai mare și mai ambițios.

În paralel, competiția cu SpaceX, condusă de Elon Musk, rămâne intensă. Deși SpaceX a anunțat de ani de zile planuri pentru misiuni către Marte, nu a realizat încă o misiune proprie către planeta roșie.