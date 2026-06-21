O afecțiune dentară puțin cunoscută afectează milioane de copii. Este foarte răspândită în Europa

Este o afecțiune aproape la fel de frecventă precum cariile dentare, deși este foarte puțin cunoscută în afara mediului stomatologic – și chiar și în acest mediu poate fi adesea diagnosticată greșit, potrivit Science Alert.

Afecțiunea afectează modul în care se formează anumiți dinți permanenți în copilăria timpurie. Ea nu este cauzată de lipsa periajului, de zahăr sau de obiceiuri dentare necorespunzătoare, ci de un factor care perturbă formarea smalțului înainte ca dinții să erupă.

Aceasta afectează aproximativ 28% dintre copiii din Scandinavia și este una dintre cele mai răspândite afecțiuni dentare. Studiile arată că este foarte frecventă în toată Europa, în timp ce pare să fie o problemă mai puțin întâlnită în Africa și Asia.

Cercetătorii încearcă încă să descopere motivul acestei situații, deși se suspectează că se datorează în mare parte diferențelor de diagnosticare și raportare, alături de prevalența bolilor din prima copilărie și de factori genetici.

În prezent, MIH rămâne o enigmă pentru stomatologie. Știm că afectează un număr semnificativ de copii și că poate duce la slăbirea permanentă și decolorarea dinților permanenți.

Ce este MIH?

Smalțul este stratul exterior subțire al dinților noștri și cel mai dur material din corp. Însă la copiii cu MIH, dezvoltarea smalțului dentar a fost perturbată, acesta rămânând cu un conținut mai redus de minerale.

Această perturbare apare la o vârstă fragedă, în timp ce dinții se formează în interiorul maxilarului. De obicei, acest proces are loc de la naștere până la vârsta de aproximativ doi ani.

Ca urmare, dinții au un aspect diferit și se pot sparge mai ușor.

Cel mai adesea, smalțul de pe primii molari permanenți, așa-numiții molari de șase ani, și de pe dinții frontali este afectat.

Pe lângă semnele vizibile, copiii pot evita să se spele pe dinți deoarece îi doare – și pot constata că alimentele sau băuturile reci și fierbinți le provoacă sensibilitate dentară.

Cercetările indică cinci posibile cauze ale MIH. Printre acestea se numără:

boli prelungite în primii ani de viață, precum febra, infecțiile sau perioadele repetate de boală

utilizarea pe termen lung a antibioticelor

complicații în timpul sarcinii sau la naștere, cum ar fi lipsa de oxigen sau nașterea prematură;

factori de mediu, cum ar fi poluarea aerului, și carențe, de exemplu de vitamina D, care pot afecta capacitatea organismului de a forma un smalț puternic;

o posibilă vulnerabilitate genetică, ceea ce înseamnă că unii copii pot fi pur și simplu mai predispuși decât alții

Ce pot face părinții?

În primul rând, este important să știi că, pe baza cunoștințelor de care dispunem astăzi, MIH în sine nu poate fi prevenită. Așadar, în calitate de părinte, nu poți face nimic concret pentru a împiedica apariția acestei afecțiuni.

Cu toate acestea, există măsuri pe care le poți lua pentru a ajuta.

Cea mai evidentă este periajul dinților și utilizarea pastei de dinți cu fluor. Acest lucru este extrem de important, deoarece smalțul dinților este mai moale la copiii mici, astfel încât dinții sunt mai greu de menținut curați și prezintă un risc mai mare de apariție a cariilor.

De asemenea, este important să-ți ajuți copilul să dezvolte o relație bună cu medicul stomatolog. Este util să vorbești în termeni pozitivi despre ceea ce fac medicii stomatologi pentru dinți: mai exact, îi ajută să-i protejeze mai bine, astfel încât aceștia să nu-l doară și să nu se spargă.

De asemenea, este important să-i spui copilului că ar trebui să specifice unde și cum îl doare un dinte, dacă îl doare.

Ce poate face medicul stomatolog?

Dacă fiul sau fiica ta suferă de MIH, medicul stomatolog va evalua gravitatea afecțiunii și va clasifica dinții afectați ca fiind cu MIH ușoară, moderată sau severă.

Molarii cu MIH ușoară sunt tratați cu gel concentrat de fluor sau sigilați cu un strat transparent de plastic pentru a-i proteja de carii, sau ambele.

Molarii cu MIH moderată vor primi obturații temporare, iar deoarece dintele este foarte sensibil, este necesară anestezia.

În cazuri rare, medicul stomatolog poate sugera extragerea completă a dintelui dacă prognosticul pe termen lung este prea nefavorabil. Acest lucru se întâmplă de obicei între vârsta de opt și zece ani.

Dinții frontali prezintă de obicei doar MIH ușoară până la moderată și, prin urmare, adesea nu sunt tratați inițial.

Când copiii cu MIH cresc puțin, cer adesea un tratament mai estetic. Acesta va implica, de obicei, albirea combinată cu un tip mai nou de tratament în care o rășină fluidă și subțire poate fi infiltrată în smalț.

Rășina va umple spațiile goale din structura smalțului, astfel încât decolorarea vizibilă va dispărea, lăsând dintele cu o coroană de culoare normală și netedă.

La vârsta adultă, molarii grav afectați pot beneficia de o coroană sau de o incrustație din porțelan.