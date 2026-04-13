O mutație genetică rară l-a ajutat pe un pacient infectat cu HIV să se vindece complet după un transplant

Un pacient norvegian infectat cu HIV este acum în remisie după ce a primit un transplant de măduvă osoasă de la propriul său frate pentru a se vindeca de cancerul de sânge, potrivit Le Figaro. „Pacientul de la Oslo”, al cărui caz este descris într-un studiu publicat luni în Nature Microbiology, fără a i se dezvălui identitatea, se alătură altor aproximativ zece persoane care s-au vindecat sau sunt considerate practic vindecate de infecția cu HIV, virusul care provoacă SIDA.

Ceea ce au în comun este faptul că au primit un transplant, de obicei de măduvă osoasă, destinat tratării unor tipuri de cancer de sânge deosebit de agresive, fără nicio speranță de vindecare cu excepția unui transplant de celule stem. Această procedură este complexă și riscantă. Dar riscurile sunt mai mici dacă donatorul poartă o mutație specifică, numită CCR5. Această mutație permite sistemului imunitar să elimine HIV-ul: dacă destinatarul este infectat și cu acest virus, pe lângă cancer, are speranța de a fi vindecat dublu.

HIV-pozitiv din 2006, a fost diagnosticat cu sindrom mielodisplazic, un tip de cancer al sângelui, în 2017. Fără un transplant, era aproape sigur că va muri. Inițial, medicii au căutat un donator purtător al mutației CCR5. Neputând găsi unul, au abordat în cele din urmă fratele mai mare al pacientului, sperând că ar putea fi o compatibilitate mai bună.

Fratele, purtător al rarei mutații

Chiar în ziua transplantului, în 2020, medicii au fost uimiți să descopere că fratele pacientului era purtător al mutației CCR5. În această regiune a lumii, acest lucru se întâmplă doar la una din o sută de persoane. După cum spune chiar pacientul, „a fost ca și cum aș fi câștigat de două ori la loterie ”, a declarat pentru AFP dr. Anders Eivind Myhre, membru al echipei și autor principal al studiului publicat în Nature Microbiology.

După operație nu s-a mai găsit nicio urmă a virusului HIV

La doi ani după operație, pacientul a încetat să mai ia medicamentele antiretrovirale, care țin infecția cu HIV sub control: nu s-a găsit nicio urmă a virusului în mai multe părți ale corpului său, inclusiv în sânge, intestine și măduva spinării. Astăzi, bărbatul în vârstă de 63 de ani este „într-o stare de sănătate excelentă” și debordează de energie, conchide Anders Eivind Myhre.

Acest tip de caz rămâne excepțional și, având în vedere natura foarte riscantă a unui transplant de măduvă osoasă, nu poate reprezenta un model de tratament pentru marea majoritate a milioanelor de pacienți infectați cu HIV. Cu toate acestea, unii experți în SIDA consideră că aceste cazuri pot oferi mai multe informații despre modul în care funcționează virusul.