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O substanță comună din compoziția plasticului, asociată cu anxietatea cronică

Expunerea la o substanță chimică des întâlnită în plastic, înainte și la scurt timp după naștere, poate avea efecte de durată asupra comportamentului.
O substanță comună din compoziția plasticului, asociată cu anxietatea cronică
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iun. 2026, 14:55, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetătorii au descoperit că șobolanii masculi expuși timpuriu la DEHP manifestă anxietate ridicată la maturitate. Efectele persistă mult timp după încetarea expunerii.

Animalele evită spațiile deschise și rămân imobilizate pe loc, conform ScienceDaily. Acest studiu a fost prezentat la reuniunea ENDO 2026 din Chicago. Rezultatele sugerează că expunerea prenatală la substanțe care perturbă sistemul endocrin poate provoca schimbări comportamentale și la oameni.

O substanță chimică comună din plastic, supusă investigației

Substanța examinată a fost ftalatul de di-(2-etilhexil) (DEHP). Acest plastifiant oferă flexibilitate produselor. El se regăsește în dispozitive medicale, jucării sau pelerine de ploaie.

Cercetări anterioare arată că DEHP afectează sistemul reproductiv și sistemul nervos. Autorii au investigat efectele DEHP asupra anxietății. Ei au analizat și rolul testosteronului sau al neurotransmițătorului GABA.

Evaluarea anxietății după expunerea timpurie la DEHP

Femelele șobolan gravide au primit doze zilnice de DEHP până la înțărcarea puilor. La maturitate, puii masculi au trecut printr-un test în labirint. Acest test speculează frica rozătoarelor de înălțime și de spații deschise.

Cercetătorii au măsurat timpul petrecut în zonele deschise. Ei au înregistrat și perioadele în care șobolanii rămâneau nemișcați. Înainte de test, unele animale au primit agoniști ai GABA. Alți șobolani au primit tratament cu testosteron timp de două săptămâni.

Subiecții expuși doar la DEHP au prezentat o anxietate crescută. Aceștia au evitat zonele deschise și au înghețat pe loc mai mult timp.

Tratamentele cu GABA sau testosteron au contracarat complet aceste efecte negative. Comportamentul șobolanilor a revenit la normal.

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