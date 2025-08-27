Până în 2040, o persoană ar putea fi diagnosticată cu cancer la fiecare două minute

Coaliţia One Cancer Voice estimează că vor fi înregistrate 6,3 milioane de cazuri în următorii 15 ani, o creştere de 14,2% faţă de ultimii 15 ani când au fost diagnosticate 5,5 milioane de cazuri. Experţii explică această creştere prin îmbătrânirea populaţiei şi alegerile legate de stilul de viaţă, scrie The Independent.

Sud-estul Angliei ar putea înregistra cea mai mare creştere, cu peste 1 milion de cazuri, urmat de nord-vest cu aproximativ 865.000 de diagnosticări. Londra va avea 714.000 de cazuri până în 2040.

Organizaţiile caritabile avertizează că serviciile oncologice ale NHS sunt deja suprasolicitate, iar această creştere „va împinge sistemul peste punctul de rupere”.

În martie, cifrele NHS au arătat că mai mult de unul din patru pacienţi au aşteptat peste 28 de zile pentru confirmarea sau excluderea cancerului.

One Cancer Voice cere guvernului să stabilească obiective de diagnosticare precoce, să implementeze politici mai stricte de prevenire şi să respecte toate timpii de aşteptare pentru tratament până în 2029. Un plan naţional de combatere a cancerului urmează să fie publicat în cursul acestui an.