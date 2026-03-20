Primul esofag creat în laborator. Copiii cu malformații ar putea primi un organ crescut din propriile celule

Cercetătorii de la Great Ormond Street Hospital și University College London au dezvoltat o tehnologie prin care un esofag poate fi construit folosind celulele musculare ale pacientului, combinate cu un schelet pregătit din țesut de porc.

Procesul durează aproximativ două luni, notează The Independent.

Mai întâi, esofagul unui porc donator este curățat de toate celulele animale, rămânând doar structura tubulară. Apoi, celulele musculare ale primitorului sunt multiplicate în laborator și injectate în schelet. Tubul este plasat într-un recipient special, unde fluide de creștere sunt pompate prin țesut timp de o săptămână.

Rezultatele testelor pe animale

Opt porci au primit implantul. Toți au supraviețuit primelor 30 de zile după transplant. După șase luni, cinci erau în viață, iar organele dezvoltaseră nervi, vase de sânge și mușchi funcționali. Animalele mâncau normal și creșteau într-un ritm sănătos, fără medicamente imunosupresoare.

De ce e importantă această descoperire

Afecțiunea vizată, atrezia esofagiană cu spațiu larg, afectează aproximativ 10% din cazurile de atrezie esofagiană – adică în jur de 18 nașteri pe an doar în Marea Britanie. Bebelușii afectați nu pot supraviețui fără operație și se confruntă cu riscuri majore de complicații pe termen lung.

„Deoarece grefa conține propriile celule ale copilului, aceasta ar fi recunoscută ca țesut propriu și ar putea crește odată cu el, fără risc de respingere”, a explicat dr. Marco Pellegrini, cercetător principal la UCL.

Când ar putea ajunge la pacienți

Cercetătorii speră să ofere această opțiune de tratament copiilor în termen de cinci ani. Structuri de diferite dimensiuni ar putea fi stocate și personalizate pentru nou-născuți, iar biopsiile necesare ar putea fi prelevate chiar din momentul montării tuburilor de alimentare.