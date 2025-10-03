Speranță pentru puii de elefant: Virusul care-i ucide într-o singură zi poate fi oprit

Cercetători de la Universitatea din Surrey și Agenția britanică pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor au creat primul vaccin experimental care ar putea salva viețile puilor de elefant infectați cu EEHV – un virus herpetic letal care provoacă moartea în peste 80% dintre cazuri.

„Este un moment de referință în eforturile noastre de a proteja elefanții asiatici”, a declarat profesorul Falko Steinbach, coordonatorul echipei de cercetare.

Testat cu succes pe elefanții adulți

Pentru dezvoltarea vaccinului, cercetătorii au folosit o structură deja cunoscută, folosită cu succes în alte vaccinuri destinate elefanților, cum este cel împotriva cowpox, o boală cunoscută ca variola vacii. Vaccinul a fost testat pe trei elefanți adulți sănătoși de la Grădina Zoologică Chester. Analizele de sânge au confirmat că acesta a activat producția de celule T, esențiale în lupta cu infecțiile virale: „Rezultatele au fost mai bune decât ne așteptam”, a cercetătorul britanic pentru BBC News.

Virusul există și în sălbăticie

Virusul EEHV (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus) este una dintre principalele cauze ale decesului la elefanții asiatici tineri, atât în captivitate, cât și în sălbăticie. Doar la Chester Zoo – una dintre cele mai mari grădini zoologice din Europa – șapte pui au murit în ultimul deceniu.

Boala provoacă sângerări necontrolate și poate deveni fatală în mai puțin de 24 de ore de la apariția simptomelor. Cei mai vulnerabili sunt puii de elefant aflați în perioada de înțărcare, când scade protecția oferită de anticorpii din laptele matern.

„Virusul poate cauza o boală extrem de severă. În grădinile zoologice și în sanctuare au murit peste 100 de pui”, a explicat dr. Katie Edwards, specialist în conservare la Chester Zoo. Instituția zoologică din Marea Britanie este recunoscută la nivel internațional pentru implicarea în proiecte de conservare și pentru standardele înalte de îngrijire a animalelor.

O șansă pentru speciile pe cale de dispariție

Următorul pas va fi testarea vaccinului pe elefanții tineri, iar cercetătorii speră să simplifice și administrarea acestuia, care necesită în prezent patru injecții: „Vrem să ducem vaccinul acolo unde este nevoie. În final, vrem să-l folosim pentru a salva elefanții aflați în pericol”.

Pe lângă salvarea elefanților, cercetătorii spun că acest vaccin demonstrează că este posibilă crearea de vaccinuri adaptate pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție: „Este un progres important nu doar pentru elefanți, ci și pentru dezvoltarea de vaccinuri dedicate conservării faunei”.