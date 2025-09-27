Studiu canadian: Vârstnicii își pot recăpăta bunăstarea după perioade dificile

Cercetarea, publicată în PLOS One, a analizat 8.332 de persoane în vârstă, conform Scitech Daily.

Rezultatele arată că cei cu sănătate psihologică și emoțională bună la început aveau șanse de cinci ori mai mari să-și recâștige starea de bine.

Factorii care au crescut șansele de recuperare includ: vârsta sub 70 de ani, căsătoria, veniturile peste pragul sărăciei, activitatea fizică, lipsa fumatului, somnul de calitate și absența bolilor cronice precum obezitatea sau diabetul.

„Vârsta înaintată poate fi încă împlinită, chiar și după perioade dificile”, spune autoarea Mabel Ho.

Studiul sugerează că politicile care susțin stilul de viață sănătos și previn izolarea socială ar putea ajuta persoanele în vârstă să-și recâștige bunăstarea.

Rezultatele oferă speranță că îmbătrânirea nu înseamnă automat declin, ci poate include perioade de prosperitate și recuperare.