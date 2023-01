Studiu: Hidratarea deficitară e legată de îmbătrânirea timpurie şi de bolile cronice

Adulţii care nu sunt suficient de hidrataţi ar putea îmbătrâni mai repede, se pot confrunta cu un risc mai mare de boli cronice şi ar avea mai multe şanse să moară mai devreme decât cei care se hidratează bine, potrivit unui nou studiu al National Institutes of Health.

Rezultatele se bazează pe date colectate pe parcursul a 25 de ani de la peste 11.000 de adulţi din SUA. Participanţii au participat la primele vizite medicale la vârste cuprinse între 45 şi 66 de ani, apoi au revenit pentru controale de monitorizare până la vârste cuprinse între 70 şi 90 de ani.

Cercetătorii au analizat nivelurile de sodiu din sângele participanţilor ca indicator al hidratării, deoarece concentraţiile mai mari sunt un semn că, cel mai probabil, aceştia nu consumau suficiente lichide. Cercetătorii au constatat că participanţii cu niveluri ridicate de sodiu în sânge au îmbătrânit fiziologic mai repede decât cei cu niveluri mai scăzute, ceea ce s-a reflectat în markerii de sănătate asociaţi cu îmbătrânirea, cum ar fi tensiunea arterială ridicată, colesterolul şi glicemia.

Toţi participanţii la studiu aveau concentraţii de sodiu în sânge considerate a fi în limitele normale: între 135 şi 146 milimoli pe litru. Dar concluziile au sugerat că persoanele cu niveluri la capătul superior al acestui interval normal - peste 144 milimoli pe litru - aveau cu 50% mai multe şanse să prezinte semne de îmbătrânire fizică peste ceea ce ar fi fost de aşteptat pentru anii lor, în comparaţie cu persoanele cu niveluri mai scăzute de sodiu în sânge. De asemenea, acestea aveau un risc de deces prematur cu aproximativ 20% mai mare.

Chiar şi persoanele cu niveluri de sodiu în sânge de peste 142 milimoli pe litru prezentau riscuri ridicate de a dezvolta anumite boli cronice, inclusiv insuficienţă cardiacă, accident vascular cerebral, boli pulmonare cronice, diabet şi demenţă, a constatat studiul.

„Riscul de a dezvolta aceste boli creşte pe măsură ce îmbătrânim şi acumulăm daune în diverse ţesuturi din organism”, a declarat unul dintre autorii studiului, Natalia Dmitrieva, cercetător la Institutul Naţional pentru Inimă, Plămâni şi Sânge din cadrul NIH.

Cercetările anterioare ale lui Dmitrieva au constatat în mod similar că un nivel mai ridicat de sodiu în sânge poate fi un factor de risc pentru insuficienţa cardiacă.

La fel cum activitatea fizică regulată şi o alimentaţie adecvată sunt considerate parte a unui stil de viaţă sănătos, a spus ea, „dovezile emergente din studiile noastre şi din alte studii indică faptul că adăugarea unei bune hidratări constante la aceste alegeri de stil de viaţă sănătos poate încetini şi mai mult procesul de îmbătrânire”.

Dar autorii studiului au avertizat că sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă o bună hidratare poate ajuta la încetinirea îmbătrânirii, la prevenirea bolilor sau poate duce la o viaţă mai lungă.

Relaţia dintre consumul de lichide şi bolile cronice legate de vârstă rămâne „foarte speculativă”, a declarat dr. Lawrence Appel, directorul Centrului Welch pentru Prevenire, Epidemiologie şi Cercetare Clinică de la Universitatea Johns Hopkins.

Studiul NIH „nu dovedeşte că dacă se bea mai multă apă se vor preveni bolile cronice”, a spus el.

Appel a spus că oamenii ar avea probabil nevoie de niveluri mult mai ridicate de sodiu în sânge (150 de milimoli pe litru sau mai mult - tipul de deshidratare pe care cineva l-ar putea experimenta în timpul unui val de căldură extremă) pentru a vedea rezultate negative pentru sănătate ca urmare a acestui lucru.

El a avertizat, de asemenea, că mulţi factori, în afară de hidratare, pot influenţa nivelul de sodiu din sânge al unei persoane, cum ar fi administrarea de diuretice, cunoscute şi sub numele de pastile de apă, pentru hipertensiune arterială. Unele persoane cu probleme neurologice sau alte dizabilităţi pot avea, de asemenea, niveluri de sodiu în sânge mai mari decât media, a declarat într-un e-mail dr. Mitchell Rosner, preşedintele Departamentului de Medicină al Universităţii din Virginia.

Menţinerea hidratării are beneficii cunoscute pentru sănătate. Aceasta poate ajuta oamenii să se ferească de durerile articulare şi să menţină temperatura normală a corpului şi poate preveni constipaţia sau pietrele la rinichi, potrivit Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor.

Asher Rosinger, directorul Water, Health and Nutrition Lab de la Penn State College of Health and Human Development, a declarat că este mai probabil ca deshidratarea cronică să accelereze procesul de îmbătrânire decât ca o bună hidratare să ajute la încetinirea acestuia.

O hidratare adecvată „va asigura că rinichii funcţionează corect şi că nu se exercită un stres suplimentar asupra organismului din punct de vedere fiziologic”, a declarat acesta într-un e-mail.

Dacă o persoană nu bea suficientă apă şi consumă în schimb băuturi îndulcite cu zahăr, a adăugat Rosinger, riscul de probleme cognitive, infecţii ale tractului urinar, pietre la rinichi şi leziuni renale creşte.

Academiile Naţionale de Medicină recomandă şase până la nouă pahare de 8 uncii de lichid pe zi pentru femei şi opt până la 12 pentru bărbaţi. Dmitrieva a spus că aceste recomandări sunt ideale pentru o persoană obişnuită, iar Rosner a considerat, de asemenea, că orientările sunt rezonabile. Însă ambii experţi au remarcat că oamenii au nevoi diferite de hidratare în funcţie de nivelul de activitate şi de mediul exterior.

Appel, între timp, a declarat că recomandarea tradiţională de a bea aproximativ opt pahare de apă pe zi „nu se bazează cu adevărat pe nicio dovadă ştiinţifică”. Cercetările sale au constatat că comportamentul normal de băut al oamenilor duce de obicei la o hidratare adecvată.

„Deshidratarea în rândul populaţiei generale nu este pur şi simplu o problemă comună”, a spus el.

Adultul mediu din SUA bea mai mult de cinci pahare de apă pe zi, potrivit CDC. Legumele şi fructele cu un conţinut ridicat de apă, cum ar fi pepenele roşu, ţelina şi castraveţii, pot ajuta, de asemenea, la hidratare. Dmitrieva a spus că şi seltzerul şi ceaiul neîndulcit asigură o bună hidratare.

După cum a spus Rosner, „apa este pur şi simplu cea mai bună, dar alte băuturi sunt bune cu moderaţie”.