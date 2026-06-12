Tot mai mulți tineri se simt obligați să fie perfecți. Cercetătorii avertizează asupra efectelor

Cercetarea arată că generațiile actuale resimt o presiune mai mare decât părinții lor pentru a obține performanțe impecabile în educație, carieră și viața personală, relatează The Independent.

Teama de eșec este în creștere

Autorii studiului au analizat date colectate între 1989 și 2024. Rezultatele indică o creștere constantă a standardelor pe care tinerii și le impun singuri.

În același timp, s-a accentuat teama de greșeală, indecizia și preocuparea excesivă față de opiniile celorlalți.

Psihologul Thomas Curran, coordonatorul cercetării, susține că mulți tineri se confruntă cu un decalaj tot mai mare între așteptări și realitate.

Economia și competiția amplifică presiunea

Potrivit studiului, perfecționismul este influențat și de factori economici.

Scăderea oportunităților și creșterea inegalităților sunt asociate cu niveluri mai ridicate de stres și autoexigență.

Specialiștii spun că piața muncii tot mai competitivă îi determină pe mulți tineri să creadă că trebuie să performeze permanent pentru a reuși.

Fenomenul este amplificat de cultura productivității promovate pe rețelele sociale.

Influenceri și creatori de conținut încurajează adesea ideea că succesul depinde de muncă neîntreruptă și optimizare constantă.

Efecte asupra sănătății mintale

Mulți dintre cei intervievați au descris sentimente de anxietate, epuizare și nesiguranță.

Unii spun că le este greu să accepte greșelile sau să se bucure de propriile realizări.

Perfecționismul influențează nu doar cariera, ci și relațiile personale, unde apare presiunea de a fi partenerul, prietenul sau copilul „ideal”.

Experți: fenomenul trebuie tratat ca o problemă de sănătate publică

Thomas Curran avertizează că perfecționismul este asociat cu anxietatea, depresia, supraanalizarea și nevoia excesivă de validare.

În plus, acesta poate favoriza izolarea socială și sentimentul de singurătate.

Specialiștii consideră că fenomenul nu mai poate fi privit doar ca o trăsătură de personalitate, ci ca o problemă care afectează tot mai mulți tineri la nivel global.