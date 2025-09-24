Un dispozitiv inteligent cu AI vindecă rănile cu 25% mai rapid decât tratamentul obișnuit

Rezultatele preclinice arată că rănile se vindecă cu aproximativ 25% mai rapid decât cu tratamentul standard.

Dispozitivul funcționează ca un „sistem în buclă închisă” – unul dintre primele de acest gen pentru vindecarea rănilor. Are o cameră minusculă integrată care fotografiază rana la fiecare două ore, iar imaginile sunt analizate de un „medic AI” care diagnostichează stadiul de vindecare, conform medicalxpress.

Cum funcționează dispozitivul AI

Când AI-ul detectează întârzieri în procesul de vindecare, aplică automat tratament: fie administrează medicamente prin bioelectronică, fie generează un câmp electric pentru a îmbunătăți migrarea celulelor către închiderea rănilor.

Medicamentul folosit este fluoxetina, care controlează nivelurile de serotonină din rană și reduce inflamația. AI-ul determină doza optimă și intensitatea câmpului electric necesar pentru fiecare caz în parte.

„Sistemul nostru preia toate semnalele de la corp și, cu intervenții externe, optimizează procesul de vindecare”, explică Marco Rolandi, liderul echipei de cercetare.

Dispozitivul se atașează pe un bandaj comercial obișnuit și transmite date către o interfață web securizată, permițând medicilor să monitorizeze progresul și să intervină manual când este necesar.