Un obicei de somn aparent banal ar putea influența cât timp rămânem în câmpul muncii

„Păsările de noapte”, mai expuse pensionării pe caz de invaliditate

Este ora 23:00, iar creierul tău pare că abia acum începe să coopereze. Sarcina care părea imposibilă toată după-amiaza devine dintr-odată mai ușor de rezolvat. Vrei să citești, să termini ceva sau să urmărești o idee, potrivit ScienceAlert.

Apoi sună alarma de dimineață. Energia a dispărut, însă ziua de lucru începe oricum.

Pentru persoanele care preferă orele târzii, acest conflict este familiar. Un studiu finlandez sugerează însă că efectele ar putea merge dincolo de dificultățile de dimineață: persoanele cu un cronotip de seară au avut o probabilitate mai mare de a primi pensie de invaliditate înainte de vârsta obișnuită de pensionare.

Cercetătorii au urmărit 5.679 de adulți timp de 12 ani. Înainte de ajustarea rezultatelor în funcție de alți factori, persoanele de seară aveau o rată cu aproximativ 70% mai mare de acordare a pensiei de invaliditate decât persoanele matinale.

Diferența a fost observată atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor și s-a menținut după luarea în calcul a unor factori socioeconomici, precum educația și veniturile.

Starea de sănătate ar putea explica mare parte din diferență

Sănătatea pare însă să joace un rol important în această asociere.

A fi o „pasăre de noapte” înseamnă mai mult decât obiceiul de a sta până târziu. Cronotipul descrie momentele zilei în care o persoană tinde în mod natural să fie mai alertă sau mai somnoroasă.

Unele persoane funcționează mai bine dimineața, altele seara, iar multe se situează undeva între cele două extreme.

Această preferință are o componentă genetică importantă, dar este influențată și de factori de mediu.

Peste 5.600 de persoane au fost urmărite timp de 12 ani

Cercetarea s-a bazat pe Northern Finland Birth Cohort 1966, un studiu populațional care urmărește persoane născute în două provincii din nordul Finlandei.

Participanții, care aveau atunci 46 de ani, au răspuns la întrebări privind oboseala de dimineață, intervalele preferate pentru muncă și dacă se considerau persoane matinale sau de seară.

Analiza a inclus 2.597 de bărbați și 3.082 de femei care nu erau deja pensionați și nu primeau pensie de invaliditate.

Aproximativ 10% dintre bărbați și 12% dintre femei au fost clasificați drept persoane cu cronotip de seară.

Cercetătorii au comparat apoi aceste informații cu registrele naționale de pensii până în 2023.

În perioada analizată, 384 de participanți au primit pentru prima dată o pensie de invaliditate.

În cazul bărbaților, aceasta a fost acordată pentru 8,3% dintre cei cu cronotip de seară, față de 5% dintre cei matinali. În rândul femeilor, proporțiile au fost de 12,1%, respectiv 7,2%.

Cei mai mulți dintre participanții cu cronotip de seară nu au ajuns însă să primească pensie de invaliditate.