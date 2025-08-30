Vaccinul împotriva zona zoster reduce riscul de infarct şi accident vascular cerebral cu 18%

Cercetătorii au analizat datele disponibile despre vaccinarea împotriva herpesului zoster şi au descoperit o reducere cu 18% a riscului cardiovascular la adulţii peste 18 ani. Pentru cei de peste 50 de ani, reducerea riscului a fost de 16%, scrie The Independent.

Studiul, condus de dr. Charles Williams de la GSK, va fi prezentat în acest weekend la reuniunea anuală a Societăţii Europene de Cardiologie din Madrid.

Cu toate acestea, cercetătorul avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma dacă această asociere se datorează într-adevăr efectului vaccinului.

Zona zoster este cauzată de virusul varicelei şi provoacă erupţii cutanate dureroase, putând duce la complicaţii grave precum pierderea vederii sau probleme de auz.