Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători

Un studiu italian confirmă legătura directă între poluare și infarct. Cercetătorii de la Politecnico di Milano arată că smogul crește semnificativ riscul de stop cardiac. Analiza a vizat aproape 38.000 de cazuri înregistrate între 2016 și 2019, scrie ANSA.

Poluarea aerului provoacă infarct: dovezile cercetătorilor

Rezultatele au fost publicate în revista Global Challenges.

„Am observat o asociere puternică cu dioxidul de azot”, explică Amruta Umakant Mahakalkar, cercetător la Departamentul de Electronică, Informatică și Bioinginerie al Politecnico di Milano și autor principal al studiului.

„Particulele fine de pulbere arată, de asemenea, o creștere a riscului, cu 3% și, respectiv, 2,5%, în aceeași zi de expunere”, adaugă cercetătorul.

Studiul demonstrează că relația poluare-infarct este imediată și periculoasă.

Legătura poluare infarct, semnal de alarmă pentru medici

„Legătura dintre calitatea aerului și stopurile cardiace în afara spitalului este un semnal de alarmă pentru sistemele locale de sănătate”, spune Enrico Caiani, profesor la Politecnico di Milano și coautor al studiului.

„În perioadele de poluare ridicată, serviciile de urgență ar trebui să anticipeze o potențială creștere a apelurilor de asistență”, avertizează profesorul. Datele confirmă: poluarea provoacă infarct și stopuri cardiace.

Cum poate fi prevenită relația poluare-infarct

Cercetătorii propun integrarea datelor de mediu în sistemele de prognozare medicală. Astfel, spitalele ar putea anticipa creșterea apelurilor de urgență în zilele cu poluare ridicată. Monitorizarea ar putea reduce impactul poluării asupra infarctelor.

Proiect european monitorizează efectele poluării asupra inimii

Un nou proiect european, CLIMA-CARE, pornește astăzi pentru a studia în profunzime relația poluare-infarct. Inițiativa finanțată de Agenția Spațială Europeană va folosi date satelitare pentru a analiza impactul poluării asupra sănătății cardiovasculare în Lombardia.

Proiectul este condus de Centrul Aerospatial German și implică Grupul pentru Observarea Pământului, coordonat de Organizația Meteorologică Mondială. Cercetătorii vor analiza atât situația actuală, cât și proiecțiile climatice viitoare pentru a înțelege mai bine cum poluarea provoacă infarct.