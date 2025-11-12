ACTUALIZARE: Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ, în Prahova

Potrivit ISU Prahova, se intervine de urgență pentru salvarea celor două persoane surprinse de un mal de pământ, în Gherghița.

„Intervin pompierii militari din cadrul celor două detașamente din municipiul Ploiești cu o autospecială de stingere, o descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă”, transmite ISU Prahova.

Cele două persoane sunt cuprinse în totalitate de malul de pământ care s-a surpat. Aceștia se află la o adâncime de aproximativ 5 metri, potrivit ISU Prahova.

Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surpării malurilor.

Se pare că cei doi executau lucrări pentru rețeaua de canalizare.