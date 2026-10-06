Alegătorii din SUA apelează tot mai des la inteligența artificială pentru a decide cu cine să voteze în noiembrie

Un studiu realizat de Fundația Asociației Americane a Consultanților Politici, publicat luna trecută, a constatat că 25% dintre americani folosesc acum instrumente de inteligență artificială zilnic.

20% dintre americani folosesc IA pentru subiecte politice

Potrivit The Independent, 61% le folosesc cel puțin de câteva ori pe lună, iar 20% afirmă că utilizarea lor este legată de probleme politice, alegeri și vot.

Publicația NPR a intervievat mai mulți alegători, care au spus că folosesc solicitări bazate pe inteligență artificială pentru a căuta știri despre candidații aflați pe listele inferioare de vot, care participă la alegerile de la jumătatea mandatului.

Astfel, vor să afle care este poziția nominalizaților cu privire la anumite probleme care îi preocupă și să determine cine ar trebui să primească în cele din urmă sprijinul lor.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, stabilit în Virginia de Vest, a declarat că a purtat recent „o discuție de ore” cu ChatGPT de la OpenAI pentru a decide cu cine să voteze.

Ce răspunsuri oferă ChatGPT

Într-o captură de ecran a conversației cu chatbot-ul, ChatGPT a răspuns: „Nu ar trebui să încerc să vă manipulez opiniile politice sau să vă spun cum să votați, dar vă pot ajuta să investigați candidații în funcție de criteriile pe care le alegeți, să comparați dovezile, să discutați filosofia politică și să stabiliți priorități”.

O femeie în vârstă de 65 de ani, membră a consiliului municipal din Wisconsin, a declarat pentru NPR că a folosit instrumentul Gemini de la Google la începutul acestei veri. Astfel, a întocmit o listă cu argumentele pro și contra ale candidaților democrați la alegerile primare din statul său, Francesca Hong și David Crowley, pentru a o ajuta să se decidă.

Altă femeie în vârstă de 50 de ani a declarat că a folosit chatbot-ul Claude de la Anthropic pentru a crea un site web. Acesta a fost conceput pentru a informa alegătorii din acest stat cu privire la cine se află pe buletinul de vot și care este poziția lor cu privire la probleme cheie.

De ce apelează americanii la inteligența artificială

Unii dintre intervievații au indicat faptul că inteligența artificială răspunde unei nevoi create de declinul ziarelor regionale.

„Decimarea presei locale le-a lăsat cu mai puține opțiuni de a afla despre cursele electorale din sferturile inferioare”, au explicat ei.

Cu toate acestea, deși mulți consideră inteligența artificială un instrument util, studiul AAPC a înregistrat, de asemenea, o neîncredere profundă în tehnologie și în răspunsurile pe care le oferă.

Doar 1% dintre respondenți declarând că au încredere în răspunsurile chatboților la întrebări politice, comparativ cu 27% care au spus că au încredere în agențiile de știri naționale.