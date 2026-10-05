Supercomputer pentru inteligență artificială în România. Cercetătorii și companiile vor putea dezvolta și antrena modele AI

Cercetătorii, companiile și administrația publică ar urma să primească acces la resurse de calcul și instrumente necesare dezvoltării și testării unor noi modele și aplicații.

Reuniunea de lansare a proiectului a avut loc luni la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a anunțat Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC).

Supercomputer optimizat pentru inteligență artificială

RO AI Factory este dezvoltată în cadrul inițiativei europene EuroHPC, care urmărește construirea unei rețele de infrastructuri dedicate inteligenței artificiale.

Potrivit ANC, proiectul românesc va integra un supercomputer optimizat pentru AI, infrastructuri de date și servicii destinate dezvoltării și antrenării modelelor de inteligență artificială.

Utilizatorii vor avea, de asemenea, acces la resurse de calcul de înaltă performanță și la instrumente destinate utilizării sigure și responsabile a inteligenței artificiale.

Infrastructura va putea fi folosită de cercetători, companii și instituții publice pentru dezvoltarea și testarea unor soluții bazate pe AI.

Printre domeniile în care ar putea fi utilizate aceste capacități se numără sănătatea, agricultura, energia, industria și serviciile publice. Resursele vor putea servi inclusiv la analizarea unor volume mari de date și la simularea unor procese complexe.

Firmele românești, de la utilizatori la dezvoltatori de AI

Unul dintre obiectivele proiectului vizează întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit informațiilor prezentate de ANC, EuroHPC descrie RO AI Factory drept o infrastructură care ar trebui să contribuie la transformarea IMM-urilor din simpli utilizatori ai tehnologiei în dezvoltatori activi de soluții bazate pe inteligență artificială.

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Daniel George Surdu, a declarat că dezvoltarea inteligenței artificiale presupune mai mult decât accesul la tehnologia propriu-zisă.

„Inteligența artificială are nevoie de infrastructură, date, competențe și oameni care să le poată transforma în soluții. RO AI Factory creează cadrul în care aceste resurse pot fi puse în relație și utilizate de cercetare, economie și administrație”, a afirmat Surdu.

Oficialul a subliniat importanța dezvoltării unei capacități naționale în domeniu, conectată în același timp la infrastructurile europene.

„Pentru România, este important să avem capacitatea de a dezvolta și testa tehnologii AI în propriul nostru ecosistem de cercetare și inovare și să conectăm această capacitate la infrastructura europeană”, a mai declarat vicepreședintele ANC.

Proiectul intră în etapa de implementare

Reuniunea organizată la ICI București marchează deschiderea etapei de implementare a RO AI Factory și reunește organizațiile implicate în dezvoltarea diferitelor componente ale proiectului.

Acestea vor lucra, între altele, la infrastructura de date, instrumentele de inteligență artificială, mecanismele pentru acces securizat la date și dezvoltarea competențelor necesare utilizării noilor tehnologii.

Proiectul include și dezvoltarea unui cadru pentru inteligență artificială de încredere, precum și conectarea infrastructurii românești la inițiativele europene din domeniu.

Prin RO AI Factory, cercetarea, mediul economic și administrația publică din România ar urma să beneficieze de puterea de calcul, datele și expertiza necesare pentru dezvoltarea unor aplicații AI în infrastructura europeană de calcul de înaltă performanță.