La ora 02:15 GMT, cea mai mare parte a vestului Ucrainei se afla sub alertă de raid aerian de aproape trei ore, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra atacurilor cu rachete și drone rusești.

În contextul atacurilor în zone aflate în apropierea graniței, Polonia a ridicat de la sol aeronave militare proprii, cât și aliate, anunță Reuters.

Pe fondul intensificării atacurilor ruse, președinte american Donald Trump a declarat că va trimite 10 sisteme Patriot în sprijinul Ucrainei, exprimându-și nemulțumirea față de acțiunile lui Vladimir Putin.

Rusia se pregătește să atace o altă țară NATO?

Coordonarea tot mai evidentă între Rusia, China, Coreea de Nord și, indirect, Iran, prin sprijinul acordat Rusiei, arată că NATO se confruntă cu cel mai amplu set de provocări strategice de la sfârșitul Războiului Rece.

Dacă Beijingul va lua măsuri împotriva Taiwanului, NATO s-ar putea trezi în curând într-un război pe două fronturi cu China și Rusia, susține secretarul general Mark Rutte.

„Dacă Xi Jinping ar ataca Taiwanul, ar suna mai întâi partenerul său junior în toată această poveste, Vladimir Vladimirovici Putin… și i-ar spune: «Hei, am de gând să fac asta și am nevoie de tine să-i ții ocupați în Europa atacând teritoriul NATO»”, a declarat secretarul general Mark Rutte într-un interviu acordat pe 5 iulie pentru New York Times.

Putin și Xi nu s-au ferit să vorbească deschis despre obiectivul final al „parteneriatului fără limite” dintre ei: provocarea dominației SUA și a Occidentului pe scena mondială.

O astfel de claritate pare să lipsească din tabăra NATO. Strategia președintelui american Donald Trump de a crea o ruptură între Moscova și Beijing prin apropierea de Rusia a fost întâmpinată cu scepticism de către experți.