Alexandru Nazare, discuții la Viena cu investitorii: România poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la conferința CEE Macro & Fixed Income organizată de J.P. Morgan la Viena, unde a purtat discuții cu peste 150 de investitori internaționali, reprezentanți ai agențiilor de rating și ai Fondului Monetar Internațional (FMI).

„Astăzi am explicat direct celor care finanțează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu țintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare și care este traiectoria asumată pentru următorii ani. Interesul pentru România este real. Dar la fel de reale şi legitime sunt și întrebările investitorilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nazare.

Scădere semnificativă a deficitului în primele patru luni

În raport cu interesul investitorilor față de traiectoria fiscal bugetară a României, ministrul Nazare a prezentat rezultatele execuției bugetare a anului curent, subliniind evoluția pozitivă față de 2025.

„Deficitul a coborât la 1,17% din PIB, față de 2,92% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. Pe partea de venituri, avem o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale. TVA-ul a crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Aceste cifre transmit și în extern faptul că ANAF începe să folosească mai bine instrumentele digitale, analiza de risc și mecanismele noi de colectare”, transmite Nazare pe Facebook.

Pe partea de cheltuieli, Nazare a explicat că au fost utilizate mai multe fonduri europene: „Am redus presiunea pe cheltuieli curente și am făcut loc pentru fonduri europene și PNRR. Plățile din fonduri europene au crescut puternic, iar investițiile finanțate european sunt esențiale în acest an.

Am discutat intens și despre PNRR în dialogurile de azi. Investitorii urmăresc foarte atent acest subiect, pentru că aceasta este una dintre marile mize ale anului”.

Un alt punct important abordat a fost programul SAFE, întrucât România a semnat acordul de finanțare în valoare de 16.68 miliarde de euro.

Țintele pentru 2026 și obiectivul bugetului pentru 2027

Referindu-se la perspectivele fiscale, ministrul a reiterat că țintele pentru anul 2026 sunt un deficit cash de 6,2% din PIB și un deficit ESA de 6% din PIB. „Sunt realizabile dacă ritmul actual se păstrează şi reuşim să imprimăm continuitate reformelor demarate”, spune Nazare.

În ceea ce privește anul 2027, Alexandru Nazare a afirmat că investitorii așteaptă un buget credibil, elaborat din timp și bazat pe surse clare de finanțare, subliniind totodată că este posibilă îmbunătățirea ratingului de țară anul viitor.

„România are nevoie de un buget pentru 2027 care să confirme traiectoria de ajustare, nu să o pună sub semnul întrebării. Dacă România reuşeşte să îşi mențină traiectoria fiscal – bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027”, conchide Nazare.