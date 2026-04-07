Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății: Azi e despre oamenii care dau sens întregului sistem de sănătate

„De Ziua Mondială a Sănătății, am fost alături de Președintele României, domnul Nicușor Dan, la Timișoara, în Centrul de Mari Arși”, se arată în mesajul publicat de ministrul Rogobete pe Facebook.

Ministrul a evidențiat progresul României în dezvoltarea capacităților de tratare a pacienților cu arsuri grave.

„După ani în care România nu a avut capacitatea necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, astăzi putem vorbi despre centre construite de la zero, echipate și aproape de a deveni pe deplin funcționale. Această schimbare aduce șanse reale pentru pacienți și familiile lor și ne arată că România poate construi, poate progresa și poate oferi oamenilor ce merită”, spune ministrul.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, Alexandru Rogobete a adresat mulțumiri tuturor categoriilor profesionale din sistemul de Sănătate.

„Ziua de astăzi este despre oamenii care fac sistemul să funcționeze. Despre medici, asistenți medicali, infirmieri, farmaciști, personal auxiliar, despre fiecare om care își dedică pasiunea și priceperea sănătății. Sunt oameni care lucrează în condiții dificile, care poartă o responsabilitate uriașă și care, adesea, fac diferența dintre viață și moarte. Ei sunt cei care dau sens întregului sistem de sănătate. Despre ei vorbim astăzi. Cu recunoștință, admirație și respect. Respectul pe care îl merită în fiecare zi, nu doar într-o zi simbolică. Pentru dedicarea, profesionalismul și efortul lor, le mulțumesc!”, se arată în mesajul ministrului Sănătății.