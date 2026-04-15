Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat

Cheia este să înțelegem că marile războaie pot izbucni din greșeală

Lumea de astăzi seamănă „destul de mult” cu cea dinainte de 1914, susține Odd Arne Westad, profesor de istorie la Yale, în „The Coming Storm”. Marile puteri încearcă să-și domine zonele de influență. O eră a globalizării face loc uneia marcate de naționalism în creștere. Tot mai mulți oameni dau vina pe alte țări pentru propriile probleme, scrie The Economist.

De fapt, suspiciunea reciprocă este chiar mai puternică acum decât era înainte de Primul Război Mondial. Doi din cinci americani cred că țara lor va intra în război cu China în următorii cinci ani; două treimi dintre ruși consideră că războiul din Ucraina este o „luptă civilizațională” cu Occidentul.

În 1914, unii lideri erau atât belicoși, cât și excesiv de încrezători. Un exemplu este Wilhelm II. Când prietenul său Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat de un sârb bosniac, consilierii l-au îndemnat la reținere. În schimb, Kaiserul a declarat furios că Serbia este un sponsor al terorismului care trebuie „pus la punct, și repede”. Asigurată de sprijinul Germaniei, Austro-Ungaria a declanșat războiul împotriva Serbiei, fără obiective clare.

Kaiserul credea că un război scurt și decisiv va remodela Balcanii în favoarea Germaniei și îi va consolida poziția internă. Se îndoia că multe alte țări se vor implica. A plecat chiar în vacanță înainte, lăsând instrucțiuni ca Germania să sprijine Austria „dacă apar complicații”. Nu a anticipat consecințele previzibile ale acțiunilor sale, cu atât mai puțin un conflict global care a făcut zeci de milioane de victime și a dus la prăbușirea a patru imperii, inclusiv al său.

Astăzi este „greu de susținut că liderii noștri sunt mai buni… decât cei de dinainte de 1914”, scrie Westad. Există, fără îndoială, judecăți slabe la nivel înalt. Vladimir Putin a crezut că poate cuceri Ucraina în câteva zile; patru ani mai târziu, au murit mai mulți ruși în acest război decât în toate conflictele de după 1945. Donald Trump a crezut că un război cu Iranul ar fi ușor; conflictul a zdruncinat economia globală și nu pare să fi făcut America mai sigură.

Revenirea naționalismului la nivel global are și ea ecouri dinainte de 1914. Curentul care domina Germania atunci „era deosebit de virulent deoarece combina credința în virtuțile națiunii cu un grad de venerare a statului și un cult al puterii militare”. Acest lucru seamănă mult cu China de azi și aproape perfect cu Rusia contemporană.

Naționalismul se combină exploziv cu frica

La începutul anilor 1900, marile imperii (Marea Britanie și Franța) se temeau de ascensiunea unei puteri industriale rapide (Germania), care la rândul ei suspecta că vechile puteri vor să o încercuiască și să-i blocheze dezvoltarea. Așa se percep astăzi reciproc America și China.

„The Next World War” de Peter Apps completează analiza lui Westad, adăugând relatări vii la rigoarea academică. Apps evidențiază și caracterul neobișnuit al liderilor care controlează cele mai mari arsenale nucleare. Putin, izolat în timpul pandemiei, a scris un text excentric în care invoca un conducător viking din secolul al IX-lea pentru a explica de ce trebuie să conducă Ucraina. Xi Jinping a fost umilit în adolescență în timpul Revoluției Culturale și chiar denunțat de propria mamă. Ar putea acest lucru să explice obsesia lui de a inversa „secolul de umilință” al Chinei?

În ceea ce-l privește pe Trump, puțini lideri sunt atât de periculos de inconștienți de propriile limite. La 38 de ani, considera că ar trebui să conducă negocierile nucleare ale Americii cu Uniunea Sovietică. „Ar dura o oră și jumătate să înveți tot ce este de știut despre rachete. Cred că știu deja majoritatea lucrurilor”, spunea el.

Prevenirea unui conflict între marile puteri depinde de judecata calmă și lucidă a unor astfel de oameni. Iar progresul tehnologic i-ar putea forța să ia decizii foarte rapid. Istoria sugerează că acest lucru este periculos. Un motiv pentru care Europa a intrat în război în 1914 a fost că fiecare tabără știa că mobilizarea rapidă oferă avantaj. Astăzi, armele nucleare și inteligența artificială ar putea reduce timpul de reacție de la săptămâni la minute.

O altă provocare este conducerea personalizată

Putin, Trump, Xi și Kim Jong Un cultivă culturi ale personalității, prezentându-se ca lideri aproape infailibili. „Conducătorii personali se tem adesea mai mult de percepția de slăbiciune decât de consecințele războiului”, spune Westad. În plus, acești lideri sunt adesea corupți și pot spera că un război extern rapid și victorios va distrage atenția de la problemele interne. Un studiu realizat de organizația Transparency International arată că „corupția creează condițiile pentru conflict”.

Westad propune câteva soluții pentru evitarea unui nou război major. Liderii ar trebui să aibă canale rapide și sigure de comunicare și să se întâlnească regulat. Deși pare evident, China a refuzat recent să răspundă apelurilor Pentagonului.

Pentru a construi încredere, marile puteri ar trebui să coopereze acolo unde este posibil, de exemplu în combaterea schimbărilor climatice, a pandemiilor sau în explorarea spațiului. În probleme sensibile precum suveranitatea, ar trebui căutate compromisuri temporare. De exemplu, în cazul Taiwanului, America ar putea promite să nu susțină independența formală a insulei, atât timp cât China nu o invadează.

Sunt idei rezonabile, dar toate depind de leadership

Liderii înțelepți „știu cum să descurajeze, cum să câștige timp, cum să evite escaladarea necontrolată”. Ei trebuie să înțeleagă și să le pese de suferința provocată de război. Putin, judecând după pierderile umane din Rusia și Ucraina, nu pare să o facă. Xi este mai greu de interpretat. Totuși, este îngrijorător că planificatorii militari chinezi care au analizat războiul din Ucraina au acordat foarte puțină atenție modului în care conflictul ar fi putut fi evitat, concentrându-se mai ales pe lecțiile pentru a câștiga un viitor război.

Apps estimează probabilitatea unui nou război mondial în următorul deceniu la 30-35%. Unii ar putea considera această evaluare prea pesimistă. Putin nu va trăi la nesfârșit. China ar putea deveni mai moderată odată cu îmbătrânirea populației. Trump pare reticent în a risca un conflict direct între marile puteri. Totuși, îi place să intimideze state mai mici. Iar, așa cum a arătat anul 1914, războaiele mici pot deveni mari.