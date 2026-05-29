Israelul și Rusia adăugate pe lista neagră a ONU pentru violență sexuală în timp de război

În august anul trecut, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat Israelul și Rusia cu privire la includerea pe listă, însă „incidente și manifestări de violență sexuală au continuat să fie înregistrate de Organizația Națiunilor Unite” în contextul războiului din Ucraina și din teritoriile palestiniene ocupate, conform noului său raport, care urmează să fie trimis în curând membrilor Consiliului de Securitate, relatează Le Figaro. Documentul deplânge, de asemenea, că, în ciuda acestui avertisment, inspectorii ONU s-au confruntat cu „refuzări persistente de acces” din partea autorităților ambelor țări.

În ceea ce privește Israelul, „în 2025, caracteristicile violenței sexuale împotriva palestinienilor deținuți în Israel și în teritoriile palestiniene ocupate au continuat să fie înregistrate”, se arată în raport, menționând că cazurile verificate de ONU sunt indicative pentru tendințe multianuale, dar nu „exhaustive”, având în vedere refuzul accesului la centrele de detenție israeliene.

Ambasadorul israelian la ONU anunță „înghețarea” relațiilor cu Guterres

Astfel, ONU a confirmat în 2025 mai multe cazuri de violență sexuală datând din 2023, „inclusiv tortură”, împotriva a 14 bărbați, 7 femei, 9 băieți și o fată în Fâșia Gaza și Cisiordania. Aceste încălcări includ violul cu obiect, violul în grup, violența fizică împotriva organelor genitale, nuditatea forțată și perchezițiile corporale „fără o justificare aparentă de securitate”. Autorii sunt identificați de ONU ca membri ai armatei israeliene, ai forțelor de securitate și ai serviciului penitenciar.

Israelul și-a anticipat includerea pe listă, denunțând joi dimineață o decizie „rușinoasă și absurdă” a lui Antonio Guterres, care ar plasa Israelul și Hamas – deja pe listă – pe picior de egalitate. „Am terminat cu acest secretar general”, a declarat ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, într-un mesaj video postat pe X, semnalând astfel „înghețarea” relațiilor Israelului cu biroul lui Antonio Guterres până la sfârșitul mandatului său, la 31 decembrie 2026.

Violența sexuală în teritoriile ucrainene ocupate și în Rusia

În ceea ce privește Rusia, raportul evidențiază violența sexuală comisă de forțele armate și serviciile penitenciare în teritoriile ucrainene ocupate și în Rusia, în special împotriva prizonierilor de război care au depus mărturie după eliberare.

Folosind date de la misiunea de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina, raportul menționează 310 cazuri de violență sexuală legată de conflict, inclusiv viol, mutilare genitală și șocuri electrice, comise în mare parte împotriva bărbaților.