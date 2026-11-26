Actorii au transmis miercuri, într-o declarație comună, că au ajuns la o înțelegere în procesul care a transcendat chestiunile comerciale, atunci când o acțiune în justiție a lui Jolie a scos la iveală acuzații de abuz împotriva lui Pitt.

„Am ajuns la o înțelegere extrajudiciară în interesul familiei noastre și nu vom face alte comentarii”, se arată în declarația furnizată de fostul cuplu, potrivit The Guardian.

Jolie a inițiat procedurile de divorț în 2016, iar cuplul a fost declarat legal divorțat în 2019, deși acordul lor de divorț a continuat până în 2024. Jolie a fost autorizată să-și vândă partea în 2021 pentru 164 de milioane de dolari, înainte de finalizarea acordului financiar mai amplu.

Pitt a intentat procesul împotriva lui Jolie în februarie 2022, după ce actrița și-a vândut participația la crama franceză. În proces, Pitt a susținut că Jolie a încălcat acordul lor de a nu vinde participațiile lor la cramă fără consimțământul celuilalt.

În octombrie 2022, Jolie a intentat un contraproces împotriva lui Pitt, care descria pentru prima dată presupusul comportament abuziv care a dus la divorțul lor.

Avocații acesteia au declarat că negocierile pentru ca Jolie să-și vândă partea din cramă lui Pitt au eșuat din cauza cererii acestuia de a semna „un acord de confidențialitate care i-ar fi interzis contractual să vorbească în afara instanței despre abuzul fizic și emoțional la care Pitt era supusă, atât ei, cât și copiilor lor”.

Brad Pitt a negat acuzațiile, potrivit sursei citate.