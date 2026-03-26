Prima pagină » Știrile zilei » Aplicațiile de tip nudifier, interzise. Parlamentul European, decizie privind Inteligența Artificială

Parlamentul Eiuropean a decis joi interzicerea aplicațiilor de tip nudifier, care generează imagini intime fără consimțământ.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
26 mart. 2026, 13:34, Știri externe

Parlamentul European a adoptat, joi, poziția cu privire la o propunere de modificare a Legii privind inteligența artificială, cu 569 de voturi pentru, 45 împotrivă și 23 de abțineri.

Propunerea ar amâna aplicarea anumitor norme privind sistemele de inteligență artificială (IA) cu risc ridicat, pentru a se asigura că orientările și standardele menite să ajute întreprinderile în procesul de punere în aplicare sunt gata.

Deputații europeni au votat, de asemenea, în favoarea acordării unui termen până la 2 noiembrie 2026 furnizorilor pentru a se conforma normelor privind aplicarea de filigrane pe conținutul audio, imagine, video sau text creat prin IA, pentru a indica originea acestuia.

De asemenea, s-a decis interzicerea aplicațiilor de tip „nudifier” care utilizează inteligența artificială pentru a crea sau manipula imagini cu caracter sexual explicit sau intim și care seamănă cu o persoană reală identificabilă, fără consimțământul acesteia.

„E o problemă deja acum”

Europarlamentarul Vald Voiculescu susține că Parlamentul European a tras o linie roșie: AI nu poate fi folosită pentru a umili, exploata sau pune în pericol oameni.

„De ce contează? Anul acesta, scandalul Grok (AI-ul lui X/Musk) a arătat că oricine – femeie, minor, persoană publică – poate deveni victimă a unor imagini sexuale false generate cu AI. Nu e o problemă undeva departe în viitor. E o problemă deja acum. Și nu e ceva de râs sau ceva peste care să trecem pur și simplu”, a scris Voiculescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, urmează negocierile cu Consiliul UE: „Obiectivul e să finalizăm totul înainte de august 2026”.

