„Ar fi de bun augur”: Bolojan, întrebat dacă va condiționa formarea Guvernului de aprobarea legilor PNRR

Invitat miercuri la podcastul Friendly Fire, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă nu condiționează formarea viitorului Guvern de aprobarea înainte a pachetului de legi PNRR.

„Ar fi un lucru de bun augur”

„Nu neapărat, dar cred că ar fi un lucru de bun augur”, a fost răspunsul lui Bolojan.

El a adăugat că „aceste lucruri nu le pot clarifica într-o emisiune de televiziune, nici într-o discuție de genul acesta”.

„Mi se pare că atunci când vrei să blochezi ceva, vii cu liniile roșii”, a precizat premierul interimar.

Context

Cu o zi în urmă, Ilie Bolojan a declarat că „Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”.

Prin adoptarea legilor, „evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, afirmă politicianul.

În același timp, „noile măsuri vor reduce blocajele administrative”. Acestea „vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare”, a mai adăugat acesta.

Când va avea România un nou premier

În contextul crizei guvernamentale, România ar putea avea un nou premier fie la finalul lunii iulie, fie abia în toamnă. Acest aspect variază în funcție de evoluția negocierilor politice din următoarele săptămâni.

Potrivit Constituției, prima sesiune ordinară a Parlamentului începe în februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. Cea de-a doua începe în septembrie. În afara acestor perioade, Camera Deputaților și Senatul se pot reuni în sesiuni extraordinare, la cererea președintelui României, a birourilor permanente sau a cel puțin unei treimi dintre parlamentari.