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Ar putea băuturile proteice să înlocuiască o masă obișnuită? Un nutriționist avertizează asupra acestei practici

Trendul de a înlocui o masă obișnuită cu un smoothie sau o băutură proteică devine o opțiune ce câștigă tot mai mult teren. Ce spun nutriționiștii despre această practică.
Ar putea băuturile proteice să înlocuiască o masă obișnuită? Un nutriționist avertizează asupra acestei practici
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 22:24, Ştiinţă-Sănătate
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Experții în nutriție spun că shake-urile pot fi o opțiune eficientă și sănătoasă pentru a ajuta la completarea golurilor din dieta ta, deși, în mod ideal, cea mai mare parte a nutrienților ar trebui să provină dintr-o dietă echilibrată.

„Protein maxxing”, fenomenul tot mai viralizat

Potrivit The Independent, opțiunea de a alege o băutură proteică în locul unei mese obișnuite este un fenomen din ce în ce mai vizibil. Acest trend se datorează „protein maxxing-ului”, o tendință unde adulții caută tot mai multe opțiuni pentru aportul de proteină.

Însă, deși băuturile proteice și shake-urile care înlocuiesc mesele pot oferi beneficii între mese, nutriționiștii au multe de spus despre posibilitatea ca acestea să înlocuiască complet micul dejun, prânzul și cina.

Kylie King, dieteticiană, a declarat pentru The Independent că, în cel mai bun caz, shake-urile care înlocuiesc o masă sunt pline de calorii, proteine, carbohidrați și un amestec de vitamine și ingrediente care imită o masă reală.

„Sunt suficient de consistente pentru a vă oferi energia de care aveți nevoie până la următoarea masă”, a spus ea. „Le recomand adesea clienților care sar peste micul dejun dacă nu le este suficient de foame pentru a mânca”.

Băuturile proteice nu ar trebui să țină loc de masă

„Sfătuiesc să vă gândiți la înlocuitorii de mese ca la un supliment convenabil, nu ca la un substitut pentru o dietă echilibrată”, adaugă ea.

„Principalul dezavantaj este că aceste calorii lichide tind să fie mai puțin sățioase decât aceleași calorii consumate ca alimente solide”, a explicat King.

„Să bei durează mai puțin decât să mesteci, iar acest timp mai scurt petrecut în gură oferă corpului tău mai puține oportunități de a se simți sătul. Acesta este motivul pentru care unii oameni sunt flămânzi la o oră după un shake care, tehnic vorbind, a acoperit masa”, explică ea.

Potrivit acesteia, „shake-urile funcționează cel mai bine ca instrument pe termen scurt, în timp ce cineva își formează obiceiurile care mențin greutatea. Persoanele cu diabet zaharat sau boli de rinichi sau oricine ia medicamente afectate de schimbările în dietă ar trebui să consulte echipa lor de îngrijire înainte de a începe”.

King recomandă asocierea unui shake cu ceva crocant, cum ar fi fructe, astfel încât corpul să poată percepe mestecarea ca semn că a mâncat, potrivit sursei citate.

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