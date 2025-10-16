Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău

De vineri se va putea circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău

MEDIAFAX a aflat în exclusivitate, așadar, că dinspre Buzău spre Ploiești se va putea merge pe autostradă de la legătura cu lotul turcilor de la Nurol (Pietroasele) însă dinspre Ploiești spre Buzău, timp de două săptămâni, se va ieși de pe drumul de mare viteză la km 52.

“De mâine, vineri, 17 octombrie, se va circula pe încă 28 de km noi de autostradă între Mizil si Pietroasele. Cu această ocazie se va rezolva inclusiv problema cauzată de tranzitarea orașului Mizil de autovehiculele care veneau spre sau dinspre Ploiești pe A7. Fiecare km nou de autostradă contează, mai ales când conducătorii auto pot evita DN2, un drum național dificil, cunoscut de ani de zile ca . Dincolo de criticile unor personaje rău-voitoare, rămâne un adevăr de necontestat: A7 avansează, iar infrastructura rutieră a României se dezvoltă”, a precizat Alin Șerbănescu, în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

Conform estimărilor CNAIR și specialiștilor în infrastructură, la sfârșitul lui noiembrie va fi gata și lotul 3 al autostrăzii Ploiești – Buzău, Pietroasele – Buzău Est, construit de turcii de la Nurol (13,9 km), astfel că se va putea circula neîntrerupt de la București la Focșani pe autostradă.

Este foarte posibil ca tot în acest an autostrada Moldovei să ajungă până la Adjud – lotul 1 Focșani – Domnești Târg (35,6 km) și încă 16 km din totalul de 38,8 km ai lotului 2, Domnești Târg – Adjud Nord, loturi construite, ca de altfel toate până la Pașcani, de UMB.