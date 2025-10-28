Au trecut 10 ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină. Mama acestuia face mărturii tulburătoare: ”Eu doar respir, atât!”

Zece ani au trecut de la tragedia care l-a avut în prim-plan pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Tânărul polițist Bogdan Gigină care îl însoțea pe demnitar în coloana oficială a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă din București. Moartea singurului lor copil i-a devastat pe părinții lui Bogdan Gigină. Odată cu trecerea timpului, durerea nu s-a estompat, ci le-a săpat și mai adânc în suflet. Zilele trecute, soții Gigină i-au făcut lui Bogdan parastasul de zece ani. Mama acestuia a vorbit despre suferința care o îngenunchează zi de zi.

În urmă cu zece ani, într-o seară ploioasă de octombrie, soții Gigină au primit cea mai cumplită veste din viața lor. Fiul lor, Bogdan, și-a pierdut viața într-un accident rutier. Tânărul de 28 de ani era polițist, iar în momentul tragediei îl escorta pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea.

Bogdan deschidea drumul coloanei oficiale când a căzut cu motocicleta într-o groapă de pe strada Ştirbei Vodă, din București, care nu era semnalizată corespunzător. Accidentul a avut loc în condiţii de vizibilitate redusă, dat fiind faptul că era întuneric şi ploua.

În 2018, Gabriel Oprea a fost trimis în judecată de DNA pentru ucidere din culpă. La acea vreme, procurorii susțineau că responsabili pentru producere accidentului sunt atât fostul ministru, cât și administratorul firmei care săpase groapa din carosabil în vederea unor lucrări la rețeaua de gaze.

Gabriel Oprea ar fi cerut ca cei care însoțeau coloana oficială să circule cu viteză mare, deoarece se grăbea. Oprea a fost acuzat de procurorii DNA că, astfel, a încălcat prevederile legale în privința deplasării demnitarilor.

Anchetatorii au stabilit că, în momentul accidentului, polițistul avea o viteză de 84 km/h. Din cauza întunericului și a condițiilor meteo nefavorabile, Bogdan nu a văzut obstacolele de pe carosabil, mai exact elementele de semnalizare a lucrării. În seara accidentului, ministrul Oprea se deplasa către locuința sa.

În iulie 2023, fostul ministru Gabriel Oprea a fost achitat definitiv în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină, în care a fost judecat pentru ucidere din culpă. La rândul lui, administratorul firmei care nu a semnalizat groapa a fost condamnat definitiv la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a mai stabilit că patronul și firma trebuie să plătească în solidar familiei polițistului daune morale de 150.000 de euro și 50.000 de lei.

”Cei din indolența cărora a murit sunt liberi”

Moartea unicului lor copil, la o vârstă atât de fragedă i-a distrus sufletește pe părinții acestuia. Nimic nu reușește să le aline durerea, la fel de intensă ca și cum tragedia s-ar fi întâmplat cu doar o zi în urmă.

Săptămâna trecută, soții Gigină i-au făcut lui Bogdan parastasul de zece ani. Mama acestuia, Carmen Gigină, a vorbit despre drama care i-a transformat viața într-un coșmar. Despre cei zece ani care s-au scurs de la moartea lui Bogdan, femeia ne-a mărturisit în exclusivitate că ”au fost zece ani grei, zece ani de dor și neputință”.

“A putrezit în pământ un copil nevinovat, iar cei din indolența cărora a murit sunt liberi. A lăsat în urmă multă durere. Eu doar respir, atât! În toți anii ăștia care au trecut, ceea ce am trăit nu se poate numi viață, așa cum nu mai poate fi viață până voi pleca lângă el”, ne-a spus în exclusivitate Carmen Gigină.

Credit foto: FACEBOOK