Axios: SUA și Iranul vor să schimbe data semnării memorandumului. Care este motivul

Autoritățile iraniene au insistat să nu fie publicat textul memorandumului până la semnarea oficială, au menționat surse Axios.
Potrivit surselor publicației, chiar dacă memorandumul este semnat mai devreme, poate chiar astăzi, întâlnirea dintre reprezentanții SUA și Iran în Elveția, din 19 iunie, va avea loc.
Delegația SUA va fi condusă de vicepreședintele american J.D. Vance, iar delegația iraniană de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Părțile vor discuta începerea negocierilor privind programul nuclear iranian, au clarificat sursele publicației.
J.D. Vance a susținut că SUA și Iranul semnaseră deja memorandumul electronic pe 14 iunie. Surse de la Axios oferă informații diferite. Una dintre surse a confirmat informațiile, dar a adăugat că documentul trebuie semnat a doua oară. O altă sursă a declarat că memorandumul nu a fost încă semnat.
Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la acorduri de pace în noaptea de 15 iunie. După semnarea oficială a memorandumului, se așteaptă ca părțile să înceapă negocieri de 60 de zile privind acordul nuclear cu Iranul și alte chestiuni, potrivit ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi.