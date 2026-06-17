Axios: SUA și Iranul vor să schimbe data semnării memorandumului. Care este motivul

Autoritățile iraniene au insistat să nu fie publicat textul memorandumului până la semnarea oficială, au menționat surse Axios.

Potrivit surselor publicației, chiar dacă memorandumul este semnat mai devreme, poate chiar astăzi, întâlnirea dintre reprezentanții SUA și Iran în Elveția, din 19 iunie, va avea loc.

Dacă semnarea documentului ar fi devansată, memorandumul de înțelegere ar fi semnat electronic, părțile acordului privind Strâmtoarea Ormuz ar intra în vigoare, iar SUA ar putea publica în sfârșit textul acordului.

pentru Axios Sursa diplomatică a declaratcă discuțiile privind accelerarea calendarului au avut ca scop deschiderea strâmtorii Ormuz mai devreme de vineri, deoarece ambele părți erau de acord asupra acestei chestiuni.

Delegația SUA va fi condusă de vicepreședintele american J.D. Vance, iar delegația iraniană de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Părțile vor discuta începerea negocierilor privind programul nuclear iranian, au clarificat sursele publicației.

J.D. Vance a susținut că SUA și Iranul semnaseră deja memorandumul electronic pe 14 iunie. Surse de la Axios oferă informații diferite. Una dintre surse a confirmat informațiile, dar a adăugat că documentul trebuie semnat a doua oară. O altă sursă a declarat că memorandumul nu a fost încă semnat.

Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la acorduri de pace în noaptea de 15 iunie. După semnarea oficială a memorandumului, se așteaptă ca părțile să înceapă negocieri de 60 de zile privind acordul nuclear cu Iranul și alte chestiuni, potrivit ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi.