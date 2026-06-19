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Bărbat reținut după ce și-a sechestrat concubina și a condus fără permis în județul Giurgiu

Polițiștii din localitatea Comana, județul Giurgiu, au reținut un bărbat după ce acesta și-a sechestrat concubina și condus mașina acesteia fără permis de conducere.
Bărbat reținut după ce și-a sechestrat concubina și a condus fără permis în județul Giurgiu
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
19 iun. 2026, 16:55, Social
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Polițiștii din localitatea Comana, județul Giurgiu, au transmis că, joi, au fost sesizați de către o tânără că mama acesteia ar fi sechestrată de către concubinul ei, în localitatea Colibași, județul Giurgiu.

Potrivit autorităților, „din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat, de 40 de ani, ar fi condus autoturismul concubinei sale, de 37 de ani, apoi ar fi sechestrat-o în imobilul său, din comuna Colibași, județul Giurgiu”.

La sosirea polițiștilor, „bărbatul în cauză a plecat de la locuință, fiind depistat ulterior de către aceștia, în jurul orei 04.00, în proximitatea domiciliului”.

Bărbatul avea permisul suspendat

În urma verificărilor realizate de către polițiști, bărbatul avea suspendat permisul de conducere.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul „fiind obligat să păstreze o distanță de 200 de metri față de concubină și de locul său de muncă, dar și față de fiica și părinții acesteia”.

Vineri, „pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, a fost reținut, pentru 24 de ore”, au transmis polițiștii.

De asemenea, în cursul zilei, „acesta va fi prezentat instanței de judecată, cu propuneri procedurale”, au mai precizat autoritățile.

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