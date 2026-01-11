Prima pagină » Știrile zilei » Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune. Acesta folosea fraudulos casele self pay

Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune. Acesta folosea fraudulos casele self pay

Un bărbat din București a fost reținut de polițiști fiind suspectat că a comis mai multe fapte de furt și înșelăciune. Acesta este suspectat că folosea fraudulos casele self pay. Bărbatul trece de casele de marcate cu produse diferite față de cele scanate.
Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune. Acesta folosea fraudulos casele self pay
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 13:45, Social

„În fapt, la data de 09.01.2026, în jurul orei 13:50, Secția 28 Poliție a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de către reprezentanții unui complex comercial din Sectorul 2, cu privire la faptul că, în aceeași zi, cu puțin timp înainte, au observat un bărbat care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa alte produse decât cele scanate la casele self-pay. În baza sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunității, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani”, informează Poliția Capitalei.  

La fața locului, polițiștii l-au verificat pe suspect și s-a constatat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, însă a părăsit zona caselor self pay având asupra sa un set de covorașe auto, fără a le achita. 

Acesta a fost reclamat de reprezentanții magazinului că ar fi folosit aceeași tehnică în perioada 28 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026. 

La 28 decembrie, acestea a scanat un suc, părăsind magazinul cu cinci, la 31 decembrie a sustras un aspirator de 2.499,99 lei după ce a achitat unul de 249.99 lei, pe 5 ianuarie, bărbatul a părăsit magazinul cu două sticle de whisky în valoare de 447 de lei după ce a plătit două sticle de whisky în valoare de 54 de lei. 

„În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistrații au dispus față de acesta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 28 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și înșelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, mai transmite poliția.  

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea
Gandul
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor