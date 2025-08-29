Bărbatul împușcat pe proprietatea lui cu un glonț tras din Poligonul Poplaca nu a primit niciun leu despăgubire. Instanța a scos victima vinovată

După trei ani de la incident, bărbatul și-a căutat dreptatea în instanță, unde a cerut despăgubiri de 200.000 de lei.

Dosarul, înregistrat la instanță chiar cu o zi înainte ca România să intre în stare de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, a început să fie judecat abia șase luni mai târziu.

Judecătoria Sibiu a finalizat cauza abia în decembrie 2024, după 25 de termene de judecată, în care s-au cerut expertize, s-au analizat probele părților și motivele clasării decise de Parchetul Militar Cluj.

Bărbatul împușcat pe terenul lui de lângă Poligonul Poplaca a așteptat șapte luni decizia instanței, care a venit după 23 de amânări.

Parchetul militar: ”Vătămarea corporală suferită nu constituie infracţiune”

Incidentul s-a petrecut în 14 martie 2017, când bărbatul, atunci în vârstă de 58 de ani, mergea pe terenul său agricol din apropierea Poligonului Poplaca și se îndrepta spre casă. În Poligonul Poplaca se efectuau atunci trageri de antrenament cu armament de război ale militarilor din două unități din Garnizoana Sibiu. Unul dintre gloanțele trase cu o mitralieră de calibrul 7,62 mm a ajuns în piciorul drept al bărbatului, deși se afla la trei kilometri de zona de trageri.

Inițial, acesta a simțit o ciupitură în picior, dar nu și-a dat seama că a fost împușcat. Abia seara, după șapte ore de la împușcare, a ajuns la spital, unde medicii au văzut că are un glonț în gamba dreaptă și l-au operat de urgență.

Glonțul scos din piciorul acestuia a ajuns probă în dosarul deschis de procurorii Parchetului Militar Cluj, care după două luni de anchetă, în mai 2017, au clasat cauza. Deși ancheta penală a arătat că glonțul cu care bărbatul a fost împușcat ”provine de la un cartuş de calibrul 7,62 mm folosit de o armă de foc cu ţeava ghintuită”, dosarul a fost clasat de procurorii militari pe motiv că ”vătămarea corporală suferită nu constituie infracţiune”.

Ministerul Apărării anunța după incident că în Poligonul Poplaca s-au efectuat trageri cu pistolul mitralieră calibrul 7,62 mm, puşca mitralieră calibrul 7,62 mm şi mitraliera calibrul 7,62 mm, dar preciza că primăriile comunelor aflate în vecinătate au fost anunțate, pentru a atenționa populația că este interzisă pătrunderea, între orele 08:00 și 17:00, în zona de securitate a poligonului. Mai mult, a fost asigurată și paza zonei, cu santinele și observatori, în foișoarele din poligon.

Glonțul din picior l-a făcut invalid

La aproape trei ani de la închiderea dosarului de către procurorii militari, pe motiv că cele două unități militare care au participat la tragerile din Poligonul Poplaca nu sunt vinovate pentru incident, bărbatul împușcat pe terenul lui a deschis un dosar civil în care a cerut daune de la Ministerul Apărării.

În dosarul ajuns pe masa judecătorilor în 16 martie 2020, bărbatul a argumentat că cere despăgubiri pentru suferintele fizice și psihice la care a fost supus în urma împușcării sale cu un glont de armă militară, ca urmare a tragerilor efectuate de UM 01473 și UM 01606 în Poligonul Poplaca, în 14 martie 2017, între orele 13:30 și 14:10.

După ce a fost operat la câteva ore de la împușcare, bărbatul a avut nevoie de 70-80 de zile de îngrijiri medicale, iar vindecarea a durat nouă luni, timp în care nu a putut munci, a stat în concedii medicale și în final a fost încadrat în gradul 3 de invaliditate, cu reducerea a jumătate din capacitatea sa de muncă. În aceste condiții, a considerat că daunele de 200.000 de lei cerute sunt rezonabile și echitabile, chiar dacă ”nu vor putea acoperi niciodată prejudiciul care îi va impieta restul vieții și al sănătății.

Ministerul Apărării a susținut că acțiunea este netemeinică şi nelegată, pentru că UM 01473, care administrează Poligonul Poplaca, a anunțat autoritățile locale, înaintea zilei în care s-au efectuat tragerile cu muniție de război, să ia măsuri și să anunțe populația din zonă să nu intre în zona restricționată în timpul desfășurării activităților militare.

Mai mult, a susținut MApN, unitatea militară care administrează poligonul s-a asigurat cu pază și prin supraveghere că în timpul tragerilor nu sunt oameni în apropierea poligonului și nici nu a știut decât seara, când bărbatul a ajuns la spital, că este un rănit prin împușcare cu muniție militară.

Cinci ani de judecată, zero lei despăgubire. ”A pătruns în zona de siguranță în mod conștient, ignorând pericolul”

Analizând toate declarațiile, probele, expertizele și concluziile din dosarul procurorilor militari, Judecătoria Sibiu a apreciat că, deși era anunțat că este interzisă intrarea în zona tragerii, în 14 martie 2017, între orele 09:30 și 16:30, bărbatul se afla, la ora 13:30, când a fost împușcat în picior, în perimetrul de siguranță al poligonului.

Judecătorul susține că sunt dovezi care arată că unitățile militare au asigurat paza zonei, iar bărbatul împușcat nu putea ajunge aproape de poligon decât ”în cazul în care acesta ar fi pătruns în zona de siguranță, prin zone greu accesibile, care nu erau marcate ca și drumuri, fiind imposibilă identificarea acestuia în zona în care s-a produs incidentul”.

”Se reține de către instanță că reclamantul, în fapt, a avut cunoștință de exercițiile de tragere efectuate de către militari și a pătruns în zona de siguranță în mod conștient, cu intenția de a ajunge la terenul care era proprietatea acestuia, ignorând pericolul la care s-a expus”, a mai argumentat instanța.

După patru ani și trei luni de judecată și șapte luni de amânare a deciziei, în iulie 2025, instanța a considerat că vinovată pentru incidentul din 2017 de lângă Poligonul Poplaca este victima. Bărbatul nu a primit niciun leu despăgubire pentru că a fost împușcat cu muniție de război.

”Instanța reține că părâta (UM 01473 – n.r.) și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale de asigurare a pazei, constatând astfel inexistența faptei licite, dar și lipsa de vinovăție, responsabilitatea aparținând exclusiv reclamantului care nu și-a luat măsurile de precauție, deși cunoștea că există acest exercițiu de trageri în poligonul Poplaca la momentul la care a pătruns în zona de siguranță”, se mai arată în motivarea deciziei Judecătoriei Sibiu, care a respins acțiunea ca ”nefondată”.

Decizia Judecătoriei Sibiu nu este definitivă, bărbatul împușcat putând să o conteste la instanța superioară.