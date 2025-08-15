Uniunea Salvați România apare ca pârâtă într-un proces cu totul neașteptat: furnizorul de energie E.ON Energie România SA a chemat partidul în instanță pentru o datorie de 1.131,22 lei (223 €, la cursul Băncii Naționale).

Procesul se află, în prezent, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, în faza de fond, fără să fi avut o primă înfățișare, iar obiectul dosarului este ”cerere de valoare redusă”. Această procedură este utilizată de companii pentru a-și recupera într-un termen scurt datorii mici, însă cazul capătă o notă aparte prin implicarea unui partid parlamentar aflat la la guvernare.

Sursele MEDIAFAX spun că la mijloc este vorba despre o factură de energie care a fost emisă pentru o adresă la care funcționează unul dintre sediile USR din Capitală.

Compania E.ON susține că beneficiarul, respectiv USR, nu a achitat factura și pare decisă să își recupereze fiecare leu, cu toate că suma nu depășește prețul unei mese de protocol mai modeste a membrilor de partid.

USR la un pas de ”blackout”

Verdictul magistraților ar putea fi pronunțat repede, dat fiind că dosarul este judecat pe procedura rapidă, dar rămâne de văzut dacă USR va prefera să achite restanța înainte de hotărârea judecătorilor sau să continue disputa cu furnizorul de energie.

Potrivit site-ului E.ON facturile de consum emise de furnizorii de energie au, de regulă, un termen de plată de 30 de zile calendaristice, de la data emiterii. După data scadenței, furnizorul emite un preaviz care include sumele datorate de către beneficiar.

De altfel, începând cu data emiterii acestui preaviz, există încă 15 zile calendaristice în care se poate efectua plata. Dacă nici după preaviz nu se acoperă datoria, adică în cele 15 zile, locul de consum care înregistrează restanțe, va fi deconectat din furnizare, ceea ce înseamnă că USR riscă să rămână în beznă, dacă nu-și stinge obligațiile.