Prima pagină » Știrile zilei » Bilanțul naufragiului din Djibouti a crescut la 139 de morți. Alte 84 de persoane sunt dispărute

Bilanțul naufragiului din Djibouti a crescut la 139 de morți. Alte 84 de persoane sunt dispărute

Bilanțul naufragiului produs în largul coastelor Djibouti a crescut la cel puțin 139 de morți, inclusiv 15 copii, potrivit noilor informații transmise de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Alte aproximativ 84 de persoane sunt în continuare dispărute.
Bilanțul naufragiului din Djibouti a crescut la 139 de morți. Alte 84 de persoane sunt dispărute
Radu MocanuVictor Dan Stephanovici
12 oct. 2026, 06:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Update:  Noul bilanț indică 30 de decese confirmate în plus față de datele anunțate anterior

Ambarcațiunea, care transporta 305 migranți spre Yemen, s-a răsturnat în noaptea de 8 spre 9 octombrie, în apropiere de Guhere, la nord de orașul-port Obock. Aproximativ 82 de persoane au supraviețuit, anunță Reuters.

Autoritățile din Djibouti continuă operațiunile de căutare și salvare, în timp ce echipele OIM oferă asistență de urgență supraviețuitorilor. Sunt asigurate îngrijiri medicale și se organizează înmormântarea victimelor.

„Echipele noastre sunt la fața locului, alături de autoritățile locale, pentru a oferi asistență de urgență”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM în Djibouti.

Imaginile distribuite de agenția OIM arată sandale și pantofi sport aduși de valuri pe țărm, după naufragiu. Migranții încercau să ajungă în Yemen pentru a-și continua călătoria spre statele mai bogate din Golf, în ciuda intensificării conflictului din această țară.

Obiectele au fost de valuri pe țărm, după naufragiu.Sursa foto: X/OIM

Știrea inițială: Tragedie în Cornul Africii: Cel puțin 109 oameni au murit și peste 116 sunt dați dispăruți în urma unui naufragiu

La bordul ambarcațiunii se aflau aproximativ 350 de persoane care încercau să ajungă din Djibouti în Yemen. Vasul s-a răsturnat în apropiere de localitatea Guhere, la nord de orașul Obock, notează OIM, citată de AFP

Până în prezent au fost recuperate 109 cadavre: 52 de bărbați, 42 de femei și 15 copii.  

Organizația a anunțat că 64 dintre supraviețuitori beneficiază de asistență la centrul său pentru migranți din Obock. Aceștia primesc îngrijiri medicale, adăpost temporar și alimente.

„Echipele noastre sunt pe teren alături de autoritățile locale pentru a oferi asistență de urgență. Această tragedie este o amintire puternică a pericolelor cu care se confruntă migranții de-a lungul acestei rute de migrație”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM din Djibouti. 

„În fiecare an, zeci de mii de migranți din Cornul Africii tranzitează Djibouti și traversează strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru a ajunge în Yemen, sperând să ajungă în țările din Golf în căutarea siguranței, a stabilității și a unui loc de muncă”, a mai transmis Organizația Internațională pentru Migrație. 

Numai de la 10 septembrie, OIM a înregistrat peste 20.000 de sosiri dinspre Etiopia în Djibouti, iar între 1 ianuarie și 1 octombrie 2026 totalul a ajuns la aproximativ 178.000 de intrări, majoritatea fiind etiopieni și somalezi. 

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport
Ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești. Actele scăpate din foc au fost terminate de apă
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor