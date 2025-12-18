Bogdan Constantin Matei a renunțat la președinția Agenției Naționale pentru Sport. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, printre politicienii cărora le-a mulțumit pentru sprijin

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei” se arată în anunțul publicat, miercuri noapte, de Bogdan Matei.

Oficialul a precizat că v-a alege să se dedice familiei, mai degrabă, decât carierei. Bogdan Constantin Matei a preluat conducerea Agenției Naționale pentru Sport în ianuarie 2025, de la fosta președintă Elisabeta Lipă.

El le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în acest an în mandatul său la președinția Agenției Naționale pentru Sport, tuturor sportivilor, dar și partenerilor politici.

„Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu”, a se arată în mesajul publicat de Bogdan Constantin Matei.

Bogdan Constantin Matei a fost senator PSD până în 2024.