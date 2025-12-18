Prima pagină » Știrile zilei » Bogdan Constantin Matei a renunțat la președinția Agenției Naționale pentru Sport. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, printre politicienii cărora le-a mulțumit pentru sprijin

Bogdan Constantin Matei a renunțat la președinția Agenției Naționale pentru Sport. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, printre politicienii cărora le-a mulțumit pentru sprijin

Fostul președinte al Agenției Naționale pentru Sport a anunțat că va pleca din funcția de președinte. Oficialul și-a motivat alegerea drept una personală, legată de viața familială.
Bogdan Constantin Matei a renunțat la președinția Agenției Naționale pentru Sport. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, printre politicienii cărora le-a mulțumit pentru sprijin
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto. Ianuarie 2025. Arhivă
Daiana Rob
18 dec. 2025, 12:51, Politic

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei” se arată în anunțul publicat, miercuri noapte, de Bogdan Matei.

Oficialul a precizat că v-a alege să se dedice familiei, mai degrabă, decât carierei. Bogdan Constantin Matei a preluat conducerea Agenției Naționale pentru Sport în ianuarie 2025, de la fosta președintă Elisabeta Lipă.
El le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în acest an în mandatul său la președinția Agenției Naționale pentru Sport, tuturor sportivilor, dar și partenerilor politici.
„Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu”, a se arată în mesajul publicat de Bogdan Constantin Matei.
Bogdan Constantin Matei a fost senator PSD până în 2024.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde dai „o avere” pentru a ieși în oraș și unde plătești cel mai puțin
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
Libertatea
Câți bani vei primi la pensie, în funcție de salariul actual și de vechimea cu care te pensionezi
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor