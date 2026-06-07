Bucureștenii, triștii lumii. Capitala României se află în coada unui clasament care arată ce departe suntem de orașele „fericite”

În același top, Bucureștiul este depășit la capitolul fericire de aproape toate marile orașe europene și se află în compania ultimelor poziții din clasament, alături de orașe din SUA și America Latină, arată Happy City Index.

Nordul Europei domină topul fericirii urbane

Primele locuri sunt ocupate de orașe din nordul Europei și din zone dezvoltate economic. Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții.

Topul include 251 de orașe și este realizat pe baza a zeci de indicatori care măsoară viața urbană în detaliu.

Ce măsoară, de fapt, acest index

Happy City Index nu este doar un top al „fericirii”, ci un indicator complex al calității vieții.

Clasamentul ia în calcul mai multe criterii esențiale: guvernanță, economie, mediu, mobilitate, sănătate și nivelul de satisfacție al locuitorilor.

În total, analiza se bazează pe zeci de indicatori și pe sute de mii de date colectate la nivel global, ceea ce face ca rezultatele să fie relevante pentru comparații internaționale.

Un semnal de alarmă pentru Capitală

Poziția ocupată de București indică probleme structurale care afectează viața de zi cu zi: infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice.

Clasarea pe unul dintre ultimele locuri nu înseamnă doar o imagine slabă la nivel internațional, ci și un semnal că sunt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăți viața locuitorilor.

În contrast, orașele din top au investit constant în transport public, spații verzi, servicii medicale și politici urbane eficiente.

Un clasament care arată direcția viitorului

Autorii indexului subliniază că nu există un „oraș perfect”, dar există modele de dezvoltare care pot fi replicate.

Happy City Index devine astfel un instrument de comparație și un ghid pentru orașele care vor să evolueze, nu doar un simplu clasament.

Pentru București, poziția din 2026 este mai degrabă un punct de plecare decât un verdict final.

Dacă te întrebai și care sunt cele mai fericite orașe din lume, acesta este topul primelor zece poziții din Happy City Index 2026:

Copenhaga, Danemarca Helsinki, Finlanda Geneva, Elveția Uppsala, Suedia Tokyo, Japonia Trondheim, Norvegia Berna, Elveția Malmö, Suedia München, Germania Aarhus, Danemarca

La polul opus, clasamentul arată și cele mai slab poziționate orașe, unde se află și Bucureștiul. Acesta este topul ultimelor zece orașe din lume: