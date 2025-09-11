Câciu: „Am avertizat că încăpățânarea de a crește TVA-ul aruncă în aer inflația. Trist!”

„9,9% la august! Peste 10% la septembrie! Trist, dar am avertizat că încăpățânarea de a crește TVA-ul aruncă în aer inflația și scade puterea de cumpărare! Dar, ce să înțeleagă catârii!”, a scris joi, pe Facebook, Adrian Cîciu.

„Ei refuza sa taxeze capitalul. Lasă, să plătească omul de rând, zic ei! Sper că nu mai e nevoie să spun cine, cu nume si prenume, a asumat creșterea TVA! Trist! Și prost!”, a adăugat el.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, potrivit datelor prezentate joi de Institutul Național de Statistică.