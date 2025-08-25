Cambodgia adoptă o lege care permite retragerea cetățeniei persoanelor condamnate pentru trădare

Legea a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare de parlamentul cambodgian, dominat de Partidul Poporului Cambodgian. Decizia de retragere a cetățeniei va fi luată de un comitet instituit la cererea ministrului de interne, Sar Sokha.

Deși legea mai are nevoie de aprobarea Senatului și a regelui, aceste etape sunt considerate formalități.

Măsura vine pe fondul unei campanii de reprimare a opoziției, începută sub conducerea fostului premier Hun Sen și continuată de fiul său, actualul prim-ministru Hun Manet.

În iunie 2023, Hun Sen declara că autoritățile trebuie să acționeze împotriva cetățenilor care „se aliază cu națiuni străine”. Mulți lideri ai opoziției, inclusiv Sam Rainsy și Mu Sochua, aun părăsit țara pentru a evita arestarea.

O coaliție de 50 de grupuri pentru drepturile omului avertizează că formulările vagi ale legii pot permite realizarea de abuzuri.

„Guvernul are multe puteri, dar nu ar trebui să aibă puterea de a decide în mod arbitrar cine este și cine nu este cambodgian”, se arată în comunicatul grupurilor.