Chirurgul Sorin Ianceu, în mijlocul unui scandal uriaș de malpraxis / O pacientă îl acuză de vătămare corporală, în urma unei intervenții de lifting mamar

Doctorul Sorin Ianceu e cunoscut publicului român pentru că a supraviețuit teribilului accident din Apuseni, petrecut acum zece ani, atunci când avionul pilotat de Adrian Iovan, în care se afla împreună cu alți colegi și o studentă medicinistă, s-a prăbușit într-o pădure greu accesibilă forțelor de salvare.

Acum, medicul Sorin Ianceu e protagonistul unui scandal de malpraxis, după ce i-a făcut o intervenție mamară unei femei, în urma căreia aceasta s-a ales cu o necroză de țesut (gangrenă).

„Pe el, cândva, Bărbosul l-a ajutat și vrea și el să mă ajute”

Sorin Ianceu este acum cercetat penal și de comisiile de Etică și Disciplină ale spitalului din Beiuș, precum și de Colegiul Medicilor din Bihor.

Povestea a început într-un salon de frumusețe din Satu Mare, unde soția stomatolog a lui Sorin Ianceu, care aplica injecții cu acid hialuronic în buze clientelor, îi recomandă unei cliente care voia acid și în pomeți să vorbească cu soțul ei, doctorul Ianceu.

„Doamna a zis să vorbesc cu soțul dânsei, care e chirurg, și l-am întrebat cât m-ar costa. El mi-a spus că în jur de 1.500 de euro. I-am spus că în condițiile acestea mai degrabă mi-aș face sânii”, apovestit aceasta pentru obiectiv-sm.ro.

Dr Ianceu a consultat-o chiar acolo, în salon. „Mi-a văzut sânii și mi-a zis că pe el, cândva, Bărbosul (Dumnezeu, n.red.) l-a ajutat și vrea și el să mă ajute”, a spus femeia, sugerând că medicul s-a oferit s-o ajute fără plată.

Cei doi s-au înțeles ca acesta să-i facă operația de lifting mamar în Spitalul Municipal din Beiuș, unde medicul conducea secția de Chirurgie Generală.

Acte false și un diagnostic ce nu justifică intervenția

„În data de 18 august, dimineața, doamna s-a dus la Oradea, într-o locație unde lucrează soția doctorului Ianceu, doamna dr. Anca Ianceu, de unde doctorul Sorin Ianceu a dus-o cu mașina sa la Beiuș și i-a făcut internarea.

În aceeași dimineață i-a făcut analize elementare de sânge și în 2-3 ore a și operat-o”, potrivit avocatululi femeii, Ovidiu Mureșan Silaghi.

Intervenția a avut loc după ce au fost întocmite acte medicale false, cu un diagnostic ce nu justifica intervenția – mastită bilaterală fibrochistică.

Dureri după operație

Femeia a fost externată trei zile mai târziu.

În timpul spitalizării, aceasta nu a putut vedea rezultatul intervenției, pentru că avea sânii acoperiți cu bandaje.

Medicul i-a scos femeii firele operației acasă la ea.

Potrivit avocatului, citat de ebihoreanul.ro, la scurt timp după ce medicul i-a scos firele operației, aceasta a început să aibă dureri cumplite, care au trimis-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitallui din Satu Mare.

„Doamna are țesut cangrenat și acum are nevoie de tratamente”.

Durerile erau cauzate de o infecție.

Urma s-o direcționeze către un coleg estetician

La începutul săptămânii, femeia a depus o plângere penală pentru vătămare corporală, împotriva doctorului Ianceu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare și o alta pentru depășirea competențelor la Colegiul Medicilor Bihor.

Potrivit aceleiași publicații, dr. Sorin Ianceu a declarat că intervenția nu a fost una cu scop estetic, de lifting mamar, tocmai pentru că nu are competențe în acest domeniu.

„Mi-a spus că nu are bani, că este văduvă de doi ani și că a suferit foarte mult, și m-a întrebat dacă pot s-o ajut, având sânii foarte lăsați. Inițial am spus că ar trebui să consulte un plastician, dar mi-a spus că nu are bani de așa ceva, după care am zis că pot s-o ajut”, a spus acesta pentru publicația citată.

Dr. Sorin Ianceu i-a spus doar că o va ajuta, pentru că aceasta se plângea de dureri de spate din cauza sânilor mari și că urma s-o direcționeze către un coleg estetician „din Oradea sau Cluj”. Medicul a mai precizat că biopsia mamară efectuată înaintea operației a evidențiat un ganglion suspect, fără să specifice dacă acesta era sau nu malign.

„Aveam drum în zonă și am zis să o ajut”

Despre scoaterea firelor operației acasă la pacientă, medicul a recunoscut că a fost o greșeală, însă a vrut s-o menajeze pe pacientă, care nu avea mașină să vină la spital.

„Aveam drum în zonă la Satu Mare și atunci am zis că, dacă tot sunt în zonă, o ajut”, a spus acesta.

În privința gangrenei apărute, acesta a explicat: „Există posibilitatea ca, după absolut orice intervenție chirurgicală, să apară supurații de plagă, dar sunt incidente chirurgicale care nu pot fi controlate de niciun chirurg.

Are doar o zonă de necroză, nu este gangrenă, are o zonă de necroză tegumentară, care dacă se debridează, se curăță, teoretic vindecarea este cu restituția in integrum”.

Managerul Spitalului din Beiuș a decis sancționarea

Managerul Spitalului din Beiuș a decis sancționarea lui Ianceu, pe motiv că a întocmit acte medicale cu diagnostic inventat, că analizele, intervenția chirurgicală și toată perioada de internare a femeii din Satu Mare au costat spitalul 7.200 de lei, suma fiind decontabilă prin CNAS.

„Am convocat Comitetul Director al spitalului și am decis revocarea doctorului Ianceu din funcția de șef al secției de Chirurgie generală, începând cu data de 24 septembrie. De asemenea, am dispus convocarea Comisiei de Etică și a Comisiei de Disciplină pentru cercetarea etică și disciplinară a domnului doctor”, a declarat aceasta.