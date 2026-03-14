Cine sunt cei mai bine plătiți actori. Adam Sandler este pe primul loc

Forbes susține că succesul financiar al lui Adam Sandler se datorează parteneriatului său cu Netflix.

Sandler creează conținut exclusiv pentru platformă din 2014, inclusiv filme și emisiuni de stand-up comedy.

În 2025, Sandler a devenit producător al filmului „Happy Gilmore 2”, în care a jucat rolul principal, și a primit, de asemenea, un onorariu substanțial pentru rolul său din filmul Netflix „Jay Kelly”, notează Forbes.

În topul celor mai bine plătiți actori se clasează și Tom Cruise, dar pe locul doi, cu o avere netă de 46 de milioane de dolari.

Câștigurile sale din 2025 au fost influențate în mare măsură de lansarea filmului „Misiune: Imposibilă – Drama Finală”, de pe urma căruia a încasat aproape 600 de milioane de dolari, relatează revista.

Mark Wahlberg s-a clasat pe locul trei, cu o avere netă de 44 de milioane de dolari. Anul trecut, actorul a jucat în filmul Apple TV „The Family Plan 2” și în filmul Prime Video „Foul Play”, câștigând aproximativ 25 de milioane de dolari pentru acesta din urmă.

În topul celor mai bine plătiți zece actori s-au mai numărat: