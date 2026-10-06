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Compozitorul George Fenton, care a primit cinci nominalizări la Oscar, a murit la 76 de ani

Compozitorul britanic George Fenton, a cărui operă a inclus muzică pentru filme precum Gandhi, Ziua Cârtiței și Regele Pescar, precum și pentru seriale TV precum Planet Earth și Bergerac, a murit la vârsta de 76 de ani.
Compozitorul George Fenton, care a primit cinci nominalizări la Oscar, a murit la 76 de ani
Sursa foto: Instagram / georgefentonmusic
Ioana Târziu
06 oct. 2026, 09:13, Cultură-Media
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George Fenton a primit cinci nominalizări la Oscar pentru coloanele sonore ale filmelor sale, inclusiv cele pentru The Remains of the Day și Cry Freedom.

Munca sa la emisiunea TV BBC Blue Planet a câștigat, de asemenea, premii de la premiile BAFTA, Emmy și Ivor Novellos; și a compus, de asemenea, muzică tematică pentru programe BBC News precum Newsnight și Breakfast Time.

Familia compozitorului a anunțat într-un comunicat moartea lui Fenton.

„Suntem foarte triști să anunțăm că George Fenton a decedat pe neașteptate astăzi”, a transmis familia sa, conform BBC.

În urma sa, „îi supraviețuiesc iubita sa soție Amanda, fosta sa soție Jane, copiii Gemma, Grace și Bridget, nepoții Lola, Audrey, Alfred, George, Frank și Beatrice și o viață dedicată muzicii”, se mai arată în comunicat.

Fenton a obținut primul său loc de muncă ca compozitor și director muzical pentru o producție a piesei A douăsprezecea noapte la Royal Shakespeare Company din Stratford-upon-Avon în 1974.

Opt ani mai târziu, a fost nominalizat la premiul Oscar pentru coloana sonoră a piesei Gandhi de Richard Attenborough, la care a lucrat cu compozitorul și instrumentistul indian Ravi Shankar pentru a dezvolta o partitură care reflectă tradițiile muzicale ale țării.

De-a lungul anilor 1980, a scris coloana sonoră pentru mai multe seriale TV, inclusiv „The Jewel in the Crown”, premiat cu BAFTA, „The Monocled Mutineer” și „Talking Heads” de Alan Bennett.

De asemenea, a scris multe melodii tematice cunoscute, inclusiv One O’Clock News, Six O’Clock News, Nine O’Clock News, Newsnight, The Money Programme de la BBC și PM Programme de la Radio 4.

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