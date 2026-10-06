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Controversatul Jim Bakker, cunoscut în domeniul televiziunii creștine, a murit la 86 de ani

Jim Bakker, care a ajuns la proeminență națională în televiziunea creștină din SUA în anii 1970 și 1980, a murit la vârsta de 86 de ani. Bakker a fost acuzat de fraudă și s-a aflat în mijlocul unui scandal sexual și financiar.
Controversatul Jim Bakker, cunoscut în domeniul televiziunii creștine, a murit la 86 de ani
Sursa foto: Wikipedia / Jim Bakker
Ioana Târziu
06 oct. 2026, 07:31, Știri externe
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„Cu inima frântă, vă anunț că iubitul meu soț, Jim Bakker, a plecat acasă să fie cu Domnul în această seară”, potrivit unui anunț al soției sale, Lori Bakker, distribuit luni seară.

Conform CNN, soția sa a adăugat că „timp de 66 de ani, Jim și-a dedicat viața predicării Evangheliei lui Isus Hristos. A fost un pionier al televiziunii creștine, dar pentru mine a fost soțul meu, cel mai bun prieten al meu și omul alături de care am fost onorat să merg în atâtea etape ale vieții și slujirii”.

Declarația ei nu a inclus și cauza morții lui Bakker.

În perioada ascensiunii sale spre faimă, Bakker și soția sa de atunci, regretata Tammy Faye Messner, au condus timp de aproximativ 15 ani imperiul evanghelistic „Praise the Lord”. Ulterior, cei doi au avut și propriul lor parc tematic.

Cuplul a găzduit „The PTL Club”, unul dintre cele mai cunoscute programe TV creștine ale vremii sale. Messner, care a divorțat de Bakker în anii ’90 și s-a recăsătorit ulterior, a murit în 2007.

Bakker s-a retras din „The PTL Club” în 1987, pe fondul unui scandal financiar și sexual care a implicat-o pe secretara Jessica Hahn. El ar fi plătit-o pe aceasta să păstreze tăcerea, potrivit sursei citate.

Doi ani mai târziu, Bakker a fost acuzat de fraudă și condamnat la 45 de ani de închisoare. El a petrecut mai puțin de 5 ani după gratii.

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